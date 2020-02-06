Греф оценил потребность России в специалистах цифровых технологий

"Реальные цифры потребности специалистов в стране в области цифровых технологий, сегодняшние потребности оцениваются в 1,5-2 миллиона человек, квалификационным требованиям соответствуют 300 тысяч. Сегодня имеется огромный гэп между запросом рынкам и тем, что производит наша образовательная система", - сказал Греф журналистам после церемонии открытия в Казани "Школы 21".

В четверг в Казани была открыта вторая в РФ "Школа 21". Это образовательная инициатива Сбербанка, основанная на методике "школы будущего", используемой в инновационной французской школе программирования Ecole 42 с 2013 года. "Школа 21" готовит специалистов мирового уровня в области информационных технологий (IT) по уникальной образовательной методологии: без учителей, без лекций, без оценок. В основе методики лежит метод peer-to-peer ("равный равному"), или коллективное обучение. Обучение в "Школе 21" бесплатно, по окончании участники получат сертификаты "Школы 21" и Ecole 42.