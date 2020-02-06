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Греф оценил потребность России в специалистах цифровых технологий
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РИА Новости

Греф оценил потребность России в специалистах цифровых технологий

20:51 06.02.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГерман Греф перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Герман Греф перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
© РИА Новости / Илья Питалев
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КАЗАНЬ, 6 фев - РИА Новости. Потребность в специалистах в области цифровых технологий в России оценивается в 1,5-2 миллиона, при том что квалификационным требованиям соответствуют 300 тысяч, заявил президент Сбербанка Герман Греф.
"Реальные цифры потребности специалистов в стране в области цифровых технологий, сегодняшние потребности оцениваются в 1,5-2 миллиона человек, квалификационным требованиям соответствуют 300 тысяч. Сегодня имеется огромный гэп между запросом рынкам и тем, что производит наша образовательная система", - сказал Греф журналистам после церемонии открытия в Казани "Школы 21".
По словам Грефа, сегодня цифровизация лежит в основе практически любой программы, любого национального проекта, и Сбербанк как крупнейший работодатель в стране для инженерных кадров увидел это и испытал на себе несколько лет назад. Именно поэтому было принято решение готовить специалистов самим, серьезно вложившись в создание сети "Школа 21".
В четверг в Казани была открыта вторая в РФ "Школа 21". Это образовательная инициатива Сбербанка, основанная на методике "школы будущего", используемой в инновационной французской школе программирования Ecole 42 с 2013 года. "Школа 21" готовит специалистов мирового уровня в области информационных технологий (IT) по уникальной образовательной методологии: без учителей, без лекций, без оценок. В основе методики лежит метод peer-to-peer ("равный равному"), или коллективное обучение. Обучение в "Школе 21" бесплатно, по окончании участники получат сертификаты "Школы 21" и Ecole 42.
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Сбербанк РоссииГерман ГрефРоссияКазаньОбщество
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