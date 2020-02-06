Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-06T20:48+0300
https://ria.ru/20200206/1564371280.html
У Boeing 737 MAX выявили новые проблемы с программным обеспечением
https://cdn24.img.ria.ru/images/155177/74/1551777460_0:236:2804:1813_1036x0_80_0_0_04a089a6ad3ee5e8a1fcb3b08ca08854.jpg
РИА Новости

У Boeing 737 MAX выявили новые проблемы с программным обеспечением

20:48 06.02.2020
1656
CC BY 2.0 / Steve Lynes / Boeing 737 MaxСамолет Boeing 737 Max
Самолет Boeing 737 Max
CC BY 2.0 / Steve Lynes / Boeing 737 Max
Самолет Boeing 737 Max. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Инженеры американской корпорации Boeing обнаружили новую проблему с программным обеспечением самолета Boeing 737 MAX, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на главу Федерального управления гражданской авиации (FAA) США Стивена Диксона.
Как сообщает агентство, проблема заключается в функционировании индикатора в системе стабилизации. Отмечается, что дефект системы необходимо исправить до того, как лайнер вернется в эксплуатацию.
Boeing 737-800
21 января, 11:07
Неисправность системы Boeing скрывали c 2009 года, сообщили СМИ
Boeing 21 января сообщила, что приостановила на неопределенный срок производство самолетов 737 MAX и ожидает их возвращения в эксплуатацию в середине текущего года.
Полеты лайнеров модели 737 MAX приостановлены с марта после сразу двух авиакатастроф, в которых подозревают дефекты одной из систем, работавшей некорректно и вызвавшей катастрофы вопреки действиям пилотов. В октябре 2018 года в Индонезии разбился самолет компании Lion Air, а в марте - Ethiopian Air, всего погибли 346 человек. Boeing занимается устранением этих недочетов и обновил программу обучения пилотов.
Самолет Boeing 737 MAX 9 перед первым полетом. 13 апреля 2017
10 января, 23:51
Поставщик деталей для Boeing 737 MAX уволил тысячи сотрудников
151342104
Обсудить 2
Boeing 737The Boeing CompanyСШАВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп в Белом доме
Трамп обрушился на "злобных" демократов после провала импичмента
Лондон
Британия решила отменить пошлины на часть товаров из России
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на Московском финансовом форуме
Греф оценил возможное влияние коронавируса на российскую экономику
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Зампостпреда в ООН раскритиковал позицию западных стран по Украине
Появилось видео пуска американской баллистической ракеты Minuteman III
Появилось видео пуска американской баллистической ракеты Minuteman III
Президент России Владимир Путин
Путин подписал закон о круге лиц, которым может звонить задержанный
Доктор Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян
В Ухане умер врач, которому запретили рассказывать о коронавирусе
Уханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года
ВОЗ впервые отметила снижение числа заболевших коронавирусом в Китае
Покупка электроники и бытовой техники
Samsung объяснил блокировку "умных" телевизоров в России
Доктор Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян
СМИ опровергло новость о смерти сообщившего о коронавирусе врача
Автомобиль следственного комитета
Уральскому блогеру Устинову предъявили обвинение по четырем статьям
Президент США Дональд Трамп во время предвыборного выступления в Университете Висконсин-Милуоки
Трамп празднует в Белом доме окончание импичмента
Жители Пекина в защитных медицинских масках
Россия начала формировать гуманитарную помощь для жителей Китая
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
В Турции рассказали о переговорах с США по российским С-400
Автомобиль следственного комитета
В Курске посмертно наградят девочку, пытавшуюся спасти тонущую подругу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:09Лавров: Москва выступает против инициатив по смене власти в Венесуэле
02:01ООН выделит еще 30 миллионов долларов на гумоперации в Идлибе
01:56Эксперт заявил о попытке возложить на СССР ответственность за Холокост
01:55Иран готов помочь решить разногласия Турции и Сирии в Идлибе
01:47Лавров: Россия и Мексика выступают за политический диалог в Венесуэле
01:43США одержимы идеей диктата в Латинской Америке, заявил Лавров
01:37Блок "Фрегат" с 34 спутниками OneWeb отделился от "Союза"
01:31Лавров: США скоро ответят по заявлению о недопустимости ядерной войны
01:27Число умерших от коронавируса в провинции Хубэй выросло до 618 человек
01:19Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против "Роснефти"
01:14Лавров: Москва заинтересована во взаимодействии в рамках ОПЕК+
01:06Лавров рассказал, как можно урегулировать кризис в Венесуэле
01:01Лавров рассказал о взаимодействии с Турцией по ситуации в Идлибе
00:53С "Байконура" запустили ракету "Союз" с британскими спутниками OneWeb
00:52Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью
00:43Лавров: у Москвы и Мехико неплохие перспективы для развития ВТС
00:39Нагиев ответил на слова о "некрасивых" мужчинах в России
00:38Лавров обсудил с главой МИД Мексики отмену виз
00:34В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми из Сирии
00:28Зрители комментируют игру Данилы Козловского в "Викингах"
Лента новостейМолния