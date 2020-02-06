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В Турции рассказали о переговорах с США по российским С-400
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РИА Новости

В Турции рассказали о переговорах с США по российским С-400

20:42 06.02.2020 (обновлено: 20:59 06.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
АНКАРА, 6 фев - РИА Новости. Предложение Анкары Вашингтону о создании совместной комиссии для оценки совместимости американских истребителей F-35 c российскими зенитно-ракетными комплексами C-400 все еще остается в силе, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
"Идея о создании совместной комиссии по F-35 была озвучена нашим президентом еще в октябре. США занимает резкую позицию, и результата пока нет. Наше предложение все еще действительно. Шантаж по отношению к Турции по этой теме неприемлем", - сказал Калын журналистам.
Американские военнослужащие
5 февраля, 14:43
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Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.
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Ибрагим КалынС-400 «Триумф»F-35ТурцияСШАВ мире
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