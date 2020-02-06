Посольство опровергло сообщения об арестах россиян в Белоруссии

"Официальной информации о задержании граждан России в посольство на данный момент не поступало", - заявили в пресс-службе. Как добавили в дипмиссии, "информация о том, что якобы среди задержанных есть россияне, проверяется".

По данным КГБ, фигурантами дела в целях личного обогащения в России была создана фирма "Полимер" для поставки по завышенным ценам сырья белорусскому заводу-монополисту по производству мешков для сахара "Евротарэкс". По версии следствия, местный завод вышел в работе в ноль, а вся прибыль оседала на счетах российского посредника, затем обналичивалась и распределялась. Учредитель российской компании, российский бизнесмен Сергей Кононенко фигурирует в сюжете как взяткодатель. Кроме того, по данным КГБ, к коррупционной схеме имел отношение и бывший замначальника главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии Владимир Тихиня, который согласился за вознаграждение страховать "сахарную мафию и ее схему", за что получал денежные средства.