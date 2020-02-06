Посольство опровергло сообщения об арестах россиян в Белоруссии

МИНСК, 6 фев – РИА Новости. Официальной информации о задержании граждан России в рамках дела о коррупции в сахарной отрасли Белоруссии в посольство РФ в Минске не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии.
"Официальной информации о задержании граждан России в посольство на данный момент не поступало", - заявили в пресс-службе. Как добавили в дипмиссии, "информация о том, что якобы среди задержанных есть россияне, проверяется".
Ранее белорусские СМИ сообщили о задержаниях в связи с коррупцией в сахарной отрасли республики. Отмечалось, что число задержанных по "сахарному делу" может превышать 10 человек, в том числе среди них могут быть граждане России. По данным СМИ, задержаны директоры всех четырех сахарных заводов в Белоруссии и руководитель Белорусской сахарной компании в Москве Дмитрий Кириллов. Правоохранительные органы Белоруссии эту информацию не комментировали. Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил задержания директоров сахарных заводов, обвинив их в продаже по бросовым ценам сахара торговому дому в Москве.
Позже начальник отдела следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек заявил, что четыре директора белорусских сахарных заводов вступили в преступный сговор с представителями коммерческих структур, зарегистрированных в России, получая взятки за решение вопросов по отгрузке сахара. Среди задержанных - Михаил Криштапович (директор Городейского сахарного комбината), Виктор Миронов (директор Жабинковского сахарного завода), Николай Прудник (директор Слуцкого сахарного комбината), Дмитрий Егоров (Скидельского сахарного завода).
По данным КГБ, фигурантами дела в целях личного обогащения в России была создана фирма "Полимер" для поставки по завышенным ценам сырья белорусскому заводу-монополисту по производству мешков для сахара "Евротарэкс". По версии следствия, местный завод вышел в работе в ноль, а вся прибыль оседала на счетах российского посредника, затем обналичивалась и распределялась. Учредитель российской компании, российский бизнесмен Сергей Кононенко фигурирует в сюжете как взяткодатель. Кроме того, по данным КГБ, к коррупционной схеме имел отношение и бывший замначальника главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии Владимир Тихиня, который согласился за вознаграждение страховать "сахарную мафию и ее схему", за что получал денежные средства.
КГБ возбудил уголовные дела по уголовным статьям "получение взятки в особо крупном размере" и "дача взятки в крупном размере", фигурантам грозит наказание до 15 лет лишения свободы.