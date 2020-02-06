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В ФАС прокомментировали назначение Махонина врио главы Пермского края
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РИА Новости

В ФАС прокомментировали назначение Махонина врио главы Пермского края

20:36 06.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин во время встречи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Новый временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин зарекомендовал себя как великолепный профессионал на предыдущей работе в Федеральной антимонопольной службе, сообщили журналистам в ведомстве.
Ранее в четверг президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Махонина врио губернатора Пермского края.
"Он зарекомендовал себя как великолепный профессионал как на посту начальника Пермского управления ФАС России, так и во время работы в центральном аппарате ФАС России на должности начальника управления контроля ТЭК ФАС России",- заявили в пресс-службе регулятора.
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Дмитрий МахонинФедеральная антимонопольная служба РФВладимир ПутинРоссияПермский крайПолитика
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