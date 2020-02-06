В ФАС прокомментировали назначение Махонина врио главы Пермского края

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Новый временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин зарекомендовал себя как великолепный профессионал на предыдущей работе в Федеральной антимонопольной службе, сообщили журналистам в ведомстве.
Ранее в четверг президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Махонина врио губернатора Пермского края.
"Он зарекомендовал себя как великолепный профессионал как на посту начальника Пермского управления ФАС России, так и во время работы в центральном аппарате ФАС России на должности начальника управления контроля ТЭК ФАС России",- заявили в пресс-службе регулятора.