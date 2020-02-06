Николаев: целевая профориентация — база для подготовки кадров в Якутии

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Целевая профессиональная ориентация молодежи со школьной скамьи является одним из базовых компонентов масштабной работы по подготовке кадров для экономики и социальной сферы Якутии, считает глава республики Целевая профессиональная ориентация молодежи со школьной скамьи является одним из базовых компонентов масштабной работы по подготовке кадров для экономики и социальной сферы Якутии, считает глава республики Айсен Николаев

Николаев принял участие в совместном заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию, которое прошло в четверг в Москве под председательством президента России.

"Выбор профессии как основная цель профориентации, является сквозной темой всего дополнительного образования, которое в интеграции с общим, средним специальным и высшим образованием работает над всесторонним развитием ребенка. Различные формы и форматы дополнительного образования современности помогают ребенку найти свой профессиональный путь", - сказал Николаев РИА Новости.

В прошлом году на базе 54 школ Якутии были созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", в этом году должно быть открыто еще 42 таких центра. Две школы Якутии включены в проект "Базовые школы РАН", подписана дорожная карта по реализации проекта "Школа Росатома".

Глава республики отметил, что инженерные кадры воспитываются, нарпимер, через такие успешно реализуемые в Якутии образовательные программы и проекты как национальный чемпионат "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия), на котором сборная Якутии заняла второе место среди субъектов ДФО, командная инженерная олимпиада "Олимпиада НТИ. Junior (5-7 классы)", "НТТУ" - научно-техническая выставка учащихся, республиканская конференция "Шаг в будущее", конкурс научно-технологических проектов "Большие вызовы".

Особой формой профориентации стали уже открытые в трех улусах Якутии муниципальные ИТ-центры, где обучающиеся осваивают актуальные и востребованные компетенции в сфере информационных технологий.

"Мы должны ориентироваться на цифровое развитие республики. Я уверен, что развитие сети ИТ-центров, ИТ-школ в улусах республики позволит нам добиться высокой конкурентоспособности молодежи на рынке труда", - подчеркнул Николаев.

Он также напомнил, что Якутия вошла в четверку лучших регионов России по качеству подготовки выпускников учреждений среднего профобразования. На 2020 год запланировано создание в республики Центра опережающей профессиональной подготовки, где смогут заниматься различные категории граждан.