В Иране задержали автора фейковой публикации о коронавирусе

ТЕГЕРАН, 6 фев – РИА Новости. Правоохранители Ирана задержали человека, опубликовавшего "фейковое" видео о заболевании в стране коронавирусом, сообщила иранская полиция в четверг.
Правоохранительные органы заинтересовала публикация в социальных сетях видео, называвшегося "госпитализация первого человека в одной из больниц Курдистана (провинция на западе Ирана – ред.), заболевшего коронавирусом".
"Опубликовавшего видео человека удалось идентифицировать, а после того, как был получен судебный ордер, задержать", - говорится в сообщении. Отмечается, что, по словам задержанного, он сделал это "в шутку и ради забавы".
При этом местные медики опровергли информацию о заболевании.
Ранее власти Ирана приняли решение приостановить авиасообщение с Китаем. Кроме того, в качестве одной из мер по предотвращению распространения коронавируса иранские власти задействовали тепловизоры в аэропорту, чтобы отслеживать температуру приезжающих в страну. В случае подозрений пассажиры проходят дополнительную проверку.
На данный момент в стране не было зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. По данным ВОЗ на 6 февраля, общее количество заболевших новым коронавирусом в мире составляет 28 293 человека. Из них 28 068 заболевших и 564 скончавшихся - в Китае, еще в 24 странах мира заболели 225 человек и один скончался.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV