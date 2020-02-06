В Иране задержали автора фейковой публикации о коронавирусе

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана

ТЕГЕРАН, 6 фев – РИА Новости. Правоохранители Правоохранители Ирана задержали человека, опубликовавшего "фейковое" видео о заболевании в стране коронавирусом , сообщила иранская полиция в четверг.

Правоохранительные органы заинтересовала публикация в социальных сетях видео, называвшегося "госпитализация первого человека в одной из больниц Курдистана (провинция на западе Ирана – ред.), заболевшего коронавирусом".

"Опубликовавшего видео человека удалось идентифицировать, а после того, как был получен судебный ордер, задержать", - говорится в сообщении. Отмечается, что, по словам задержанного, он сделал это "в шутку и ради забавы".

При этом местные медики опровергли информацию о заболевании.

Ранее власти Ирана приняли решение приостановить авиасообщение с Китаем. Кроме того, в качестве одной из мер по предотвращению распространения коронавируса иранские власти задействовали тепловизоры в аэропорту, чтобы отслеживать температуру приезжающих в страну. В случае подозрений пассажиры проходят дополнительную проверку.

На данный момент в стране не было зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом.