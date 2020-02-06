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Россия начала формировать гуманитарную помощь для жителей Китая
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РИА Новости

Россия начала формировать гуманитарную помощь для жителей Китая

19:58 06.02.2020
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© РИА Новости / Анна РаткоглоЖители Пекина в защитных медицинских масках
Жители Пекина в защитных медицинских масках
© РИА Новости / Анна Раткогло
Жители Пекина в защитных медицинских масках. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. МЧС России по поручению президента Владимира Путина и правительства РФ начало формировать гуманитарный груз для жителей Китая, сообщается в пресс-релизе ведомства.
"МЧС России начало формировать гуманитарную помощь для жителей Китая. В течение 6 и 7 февраля гуманитарный груз будет комплектоваться из Московской, Тверской и Воронежской областей подразделениями ведомства ... Рейс запланирован на 8 февраля из аэропорта Раменское", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в качестве гуманитарной помощи в Китай доставят медикаменты и средства индивидуальной защиты. Самолетом Ил-76 доставят 183 кубометра груза МЧС.
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыИл-76МЧС РФВладимир ПутинКитайРоссияОбщество
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