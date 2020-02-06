Россия начала формировать гуманитарную помощь для жителей Китая

"МЧС России начало формировать гуманитарную помощь для жителей Китая. В течение 6 и 7 февраля гуманитарный груз будет комплектоваться из Московской, Тверской и Воронежской областей подразделениями ведомства ... Рейс запланирован на 8 февраля из аэропорта Раменское", - говорится в сообщении.