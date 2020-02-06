В Ивановской области грузовик протаранил на трассе четыре автомобиля

"На 75-м километре автодороги Р-600 Иваново-Кострома, выехавший на встречную полосу грузовик столкнулся лоб в лоб с легковыми автомобилями "Лифан", "Черри", "ДЭУ Матиз" и грузовой "Газелью". По предварительным данным, пострадали шесть человек, один из них погиб", - сказал собеседник агентства.