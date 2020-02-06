В Ивановской области грузовик протаранил на трассе четыре автомобиля

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Грузовой автомобиль столкнулся лоб в лоб с тремя легковыми машинами и грузовой "Газелью" в Ивановской области, один человек погиб, еще пять пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На 75-м километре автодороги Р-600 Иваново-Кострома, выехавший на встречную полосу грузовик столкнулся лоб в лоб с легковыми автомобилями "Лифан", "Черри", "ДЭУ Матиз" и грузовой "Газелью". По предварительным данным, пострадали шесть человек, один из них погиб", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по предварительным данным, детей среди пострадавших нет. К ликвидации последствий ДТП привлекались 35 человек и 10 единиц техники.
© Фото : УМВД России по Ивановской областиВ Фурмановском районе Ивановской области произошло ДТП с участием четырех транспортных средств. 6 февраля 2020
© Фото : УМВД России по Ивановской области
В Фурмановском районе Ивановской области произошло ДТП с участием четырех транспортных средств. 6 февраля 2020