Президент Румынии повторно выдвинул в премьеры экс-главу правительства

КИШИНЕВ, 6 фев — РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что вновь выдвигает кандидатом в премьеры главу Национально-либеральной партии Людовика Орбана.
Парламент Румынии в среду проголосовал за вынесение вотума недоверия правительству под руководством Орбана, это решение поддержал 261 депутат из 465.
"После консультаций со всеми партиями и парламентскими формированиями я назначаю Людовика Орбана, чтобы он сформировал правительство", - сказал Йоханнис во время брифинга, который транслировал телеканал Digi24.
По словам президента, осенью в стране появилось либеральное правительство, которое хотело исправить ошибки прежних кабинетов министров, однако правящая Социал-демократическая партия этому противится. Йоханнис считает, что в этой ситуации логичным выходом стали бы досрочные выборы, однако не все партии разделают его позицию, поэтому он хотел бы снова видеть Орбана премьером.
Румынское законодательство предусматривает, что после консультаций с депутатами президент должен назначить премьера. Теперь Орбан должен будет представить в парламенте программу и состав своего кабинета министров, он будет утвержден на пост премьера после того, как получит одобрение минимум 233 депутатов из 465.
В начале января Йоханнис и Орбан сообщили, что стране необходимы досрочные выборы парламента, однако не объяснили, каким именно способом намерены этого добиться. Согласно законодательству Румынии, если депутаты дважды отклонят предложенного президентом кандидата на должность премьер-министра, парламент может быть распущен.