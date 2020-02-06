Президент Румынии повторно выдвинул в премьеры экс-главу правительства

КИШИНЕВ, 6 фев — РИА Новости. Президент Румынии Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что вновь выдвигает кандидатом в премьеры главу Национально-либеральной партии Людовика Орбана.

Парламент Румынии в среду проголосовал за вынесение вотума недоверия правительству под руководством Орбана, это решение поддержал 261 депутат из 465.

"После консультаций со всеми партиями и парламентскими формированиями я назначаю Людовика Орбана, чтобы он сформировал правительство", - сказал Йоханнис во время брифинга, который транслировал телеканал Digi24

По словам президента, осенью в стране появилось либеральное правительство, которое хотело исправить ошибки прежних кабинетов министров, однако правящая Социал-демократическая партия этому противится. Йоханнис считает, что в этой ситуации логичным выходом стали бы досрочные выборы, однако не все партии разделают его позицию, поэтому он хотел бы снова видеть Орбана премьером.

Румынское законодательство предусматривает, что после консультаций с депутатами президент должен назначить премьера. Теперь Орбан должен будет представить в парламенте программу и состав своего кабинета министров, он будет утвержден на пост премьера после того, как получит одобрение минимум 233 депутатов из 465.