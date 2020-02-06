Екатерининский дворец снял запрет на фотосъемку в Янтарной комнате

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. В Янтарной комнате Екатерининского дворца разрешили фотографировать и проводить видеосъёмку, запрет был снят по просьбам посетителей и во время снижения туристического потока, сообщили в пресс-службе музея-заповедника В Янтарной комнате Екатерининского дворца разрешили фотографировать и проводить видеосъёмку, запрет был снят по просьбам посетителей и во время снижения туристического потока, сообщили в пресс-службе музея-заповедника "Царское село"

"Условий для фото- и видеосъемки в Янтарной комнате два – делать это на любительскую камеру и без вспышки. Музей отреагировал таким образом на многочисленные просьбы посетителей", - рассказали РИА Новости в пресс-службе музея.

По словам представителя музея Дарьи Синицыной, фотографирование увеличивает время пребывания посетителей в этом интерьере, так как Янтарная комната – бренд музея.

"Поэтому мы не случайно сняли запрет на фотографирование в Янтарной комнате именно в низкий сезон. Но в высокий сезон, когда посещаемость возрастает в разы, это может привести к коллапсу. Поэтому, скорее всего, в летний период мы вынуждены будем снова вернуться к старым правилам и запретить любую съемку в Янтарной комнате", - добавила Синицына.

Также в музее-заповеднике проанализировали январскую посещаемость Екатерининского дворца и заметили, что из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае и запрета на выезд из страны китайских туристов посетителей во дворце стало меньше.

"На общей картине посещаемости за январь эпидемия в Китае не отразилась. В первый месяц 2019 года в Екатерининском дворце побывали 67,5 тысячи туристов, в 2020-м их стало больше – 73,6 тысячи.

На прошлой неделе, после запрета на выезд китайцев за рубеж, зафиксирован незначительный спад (в 2019 году – 11,4 тысячи человек; в 2020-м – 10,3 тысячи человек)", - заметили в музее.