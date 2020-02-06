Российские и британские дипломаты обсудили сотрудничество в Арктике

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Дипломаты России и Великобритании обсудили международное сотрудничество в Арктике, в том числе совместные исследования и проблемы изменения климата, заявил РИА Новости посол по особым поручениям по вопросам международного сотрудничества в Арктике Николай Корчунов.
"Шестого февраля в МИД России встретился с главой полярного департамента МИД Великобритании Джейн Рамбл. Беседа была посвящена главным образом перспективам международного сотрудничества в Арктическом регионе, совместным научным исследованиям и проблематике климатических изменений", - заявил он.
Кроме того, российская сторона проинформировала британских партнеров о подготовке председательства РФ в Арктическом совете (АС) в 2021-2023 годах. "Подчеркнули необходимость более активного подключения стран-наблюдателей АС, включая Великобританию, к проектам и программам АС", - отметил Корчунов.
Также затрагивалась тема развития Северного морского пути.
"В контексте перспектив развития судоходства в высоких широтах разъяснили положения утвержденного правительством Российской Федерации в декабре 2019 года плана развития инфраструктуры Северного морского пути на период до 2035 года, который предполагает трансформирование данного маршрута в трассу "зеленого" судоходства", - заявил российский дипломат.