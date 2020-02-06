Российские и британские дипломаты обсудили сотрудничество в Арктике

"Шестого февраля в МИД России встретился с главой полярного департамента МИД Великобритании Джейн Рамбл. Беседа была посвящена главным образом перспективам международного сотрудничества в Арктическом регионе, совместным научным исследованиям и проблематике климатических изменений", - заявил он.

"В контексте перспектив развития судоходства в высоких широтах разъяснили положения утвержденного правительством Российской Федерации в декабре 2019 года плана развития инфраструктуры Северного морского пути на период до 2035 года, который предполагает трансформирование данного маршрута в трассу "зеленого" судоходства", - заявил российский дипломат.