Новый раунд переговоров по Ливии пройдет в Женеве 26 февраля

"Что касается политического трека, что мы все еще ждем, пока обе стороны определят своих представителей. Одна сторону уже сделала это, другая пока испытывает проблемы. Но мы надеемся, что политических диалог пройдет здесь. Старт политического диалога будет 26 февраля, до конца месяца", - сказал он.

"Закончим ли мы вовремя, согласовав несколько пунктов, по которым есть еще разногласия? Есть ли у нас время, чтобы получить финальные документы от руководства обеих сторон? Я надеюсь, что так и будет. Но если у нас будет твердое соглашение, это будет очень хорошо", - добавил он.