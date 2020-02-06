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Новый раунд переговоров по Ливии пройдет в Женеве 26 февраля
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РИА Новости

Новый раунд переговоров по Ливии пройдет в Женеве 26 февраля

19:29 06.02.2020 (обновлено: 19:39 06.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЖенева
Женева
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Женева. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 6 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Новый раунд межливийских переговоров, посвященный политическим вопросам, планируется начать в Женеве 26 февраля, заявил на брифинге в Женеве спецпредставитель генсека ООН и глава миссии ООН по поддержке в Ливии Гассан Саламе.
"Что касается политического трека, что мы все еще ждем, пока обе стороны определят своих представителей. Одна сторону уже сделала это, другая пока испытывает проблемы. Но мы надеемся, что политических диалог пройдет здесь. Старт политического диалога будет 26 февраля, до конца месяца", - сказал он.
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Саламе добавил, что переговоры ливийских сторон по экономическим вопросам начнутся 9 февраля.
Спецпосланник генсека ООН подчеркнул, что рассчитывает также на достижение соглашения между ливийскими сторонами по военным вопросам до окончания нынешней встречи в Женеве.
"Закончим ли мы вовремя, согласовав несколько пунктов, по которым есть еще разногласия? Есть ли у нас время, чтобы получить финальные документы от руководства обеих сторон? Я надеюсь, что так и будет. Но если у нас будет твердое соглашение, это будет очень хорошо", - добавил он.
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