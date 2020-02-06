В Карелии из зала суда удалили кормившую ребенка женщину

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Судья Лахденпохского районного суда Карелии попросила удалиться из зала суда кормившую ребенка грудью женщину, расценив ее действия как неуважение к суду, рассказал РИА Новости адвокат Роман Масалев, который присутствовал на этом заседании.
"Во время заседания супруга моего клиента начала кормить грудью маленькую дочку, на это обратила внимание представитель прокуратуры. После чего судья попросила маму покинуть зал заседания из-за неуважения к суду", - сказал Масалев.
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По его словам, в уголовно-процессуальном кодексе нет прямого запрета на грудное вскармливание, но "присутствующие в зале должны вести себя в соответствии с моральными и этическими нормами поведения". Он отметил, что женщина "была одета в специальную одежду, которая позволяла максимально скрыть этот процесс от посторонних глаз".
Адвокат уточнил, что пока его клиенты не решили, будут ли подавать жалобу на это решение судьи.
В пресс-службе судебного департамента Карелии от комментариев отказались.
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