В Карелии из зала суда удалили кормившую ребенка женщину

"Во время заседания супруга моего клиента начала кормить грудью маленькую дочку, на это обратила внимание представитель прокуратуры. После чего судья попросила маму покинуть зал заседания из-за неуважения к суду", - сказал Масалев.

По его словам, в уголовно-процессуальном кодексе нет прямого запрета на грудное вскармливание, но "присутствующие в зале должны вести себя в соответствии с моральными и этическими нормами поведения". Он отметил, что женщина "была одета в специальную одежду, которая позволяла максимально скрыть этот процесс от посторонних глаз".