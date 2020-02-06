В МИД оценили развитие ситуации в Боливии

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Москва продолжает следить за политической ситуацией в Москва продолжает следить за политической ситуацией в Боливии в преддверии президентских выборов 3 мая и считает важным обеспечение условий для демократического и транспарентного голосования при участии всех политических сил, говорится в сообщении МИД РФ

Высший избирательный суд Боливии (TSE) назначил всеобщие выборы на 3 мая.

"Формально срок полномочий избранной ранее исполнительной и законодательной власти истек 23 января. Однако снова право уступило место целесообразности: мандат был продлен решением Конституционного суда, что вряд ли соотносится с базовым демократическим принципом суверенитета народа", - говорится в сообщении министерства.

В МИД РФ обратили внимание, что в сложившихся условиях решения в Боливии зачастую принимаются "на ходу", властями де-факто принимаются важные политические решения, в том числе на международной арене, что не может не вызывать беспокойство. В пример ведомство привело ситуацию вокруг задержания 1 февраля представителей бывшего правительства, несмотря на ранее предоставленное им право свободно покинуть страну.

"Нарушение своих обязательств, положений боливийского законодательства и норм международного права в угоду политической целесообразности неизбежно ведет к большей дестабилизации внутриполитической ситуации", - отметили в МИД.

Министерство выразило надежду, что временное правительство Боливии примет все необходимые меры для избежания подобных инцидентов в будущем и будет неукоснительно соблюдать международное право.