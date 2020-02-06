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В МИД оценили развитие ситуации в Боливии
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РИА Новости

В МИД оценили развитие ситуации в Боливии

19:14 06.02.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Москва продолжает следить за политической ситуацией в Боливии в преддверии президентских выборов 3 мая и считает важным обеспечение условий для демократического и транспарентного голосования при участии всех политических сил, говорится в сообщении МИД РФ.
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"Формально срок полномочий избранной ранее исполнительной и законодательной власти истек 23 января. Однако снова право уступило место целесообразности: мандат был продлен решением Конституционного суда, что вряд ли соотносится с базовым демократическим принципом суверенитета народа", - говорится в сообщении министерства.
В МИД РФ обратили внимание, что в сложившихся условиях решения в Боливии зачастую принимаются "на ходу", властями де-факто принимаются важные политические решения, в том числе на международной арене, что не может не вызывать беспокойство. В пример ведомство привело ситуацию вокруг задержания 1 февраля представителей бывшего правительства, несмотря на ранее предоставленное им право свободно покинуть страну.
"Нарушение своих обязательств, положений боливийского законодательства и норм международного права в угоду политической целесообразности неизбежно ведет к большей дестабилизации внутриполитической ситуации", - отметили в МИД.
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Министерство выразило надежду, что временное правительство Боливии примет все необходимые меры для избежания подобных инцидентов в будущем и будет неукоснительно соблюдать международное право.
"На данном этапе крайне важно обеспечить условия для демократического и транспарентного голосования 3 мая при участии всех без дискриминации политических сил. При этом переходное правительство не должно быть сильным административным ресурсом, который откровенно действует в пользу одной из этих сил. Политические интересы не должны становиться выше юридических норм", - добавили в ведомстве.
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Смена власти в БоливииМИД РФБоливияВ мире
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