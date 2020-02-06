В МИД оценили развитие ситуации в Боливии

Высший избирательный суд Боливии (TSE) назначил всеобщие выборы на 3 мая.
"Формально срок полномочий избранной ранее исполнительной и законодательной власти истек 23 января. Однако снова право уступило место целесообразности: мандат был продлен решением Конституционного суда, что вряд ли соотносится с базовым демократическим принципом суверенитета народа", - говорится в сообщении министерства.
В МИД РФ обратили внимание, что в сложившихся условиях решения в Боливии зачастую принимаются "на ходу", властями де-факто принимаются важные политические решения, в том числе на международной арене, что не может не вызывать беспокойство. В пример ведомство привело ситуацию вокруг задержания 1 февраля представителей бывшего правительства, несмотря на ранее предоставленное им право свободно покинуть страну.
"Нарушение своих обязательств, положений боливийского законодательства и норм международного права в угоду политической целесообразности неизбежно ведет к большей дестабилизации внутриполитической ситуации", - отметили в МИД.
Министерство выразило надежду, что временное правительство Боливии примет все необходимые меры для избежания подобных инцидентов в будущем и будет неукоснительно соблюдать международное право.
"На данном этапе крайне важно обеспечить условия для демократического и транспарентного голосования 3 мая при участии всех без дискриминации политических сил. При этом переходное правительство не должно быть сильным административным ресурсом, который откровенно действует в пользу одной из этих сил. Политические интересы не должны становиться выше юридических норм", - добавили в ведомстве.