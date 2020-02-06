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Греф оценил возможное влияние коронавируса на российскую экономику
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РИА Новости

Греф оценил возможное влияние коронавируса на российскую экономику

19:13 06.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф на Московском финансовом форуме
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на Московском финансовом форуме
© РИА Новости / Евгений Биятов
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КАЗАНЬ, 6 фев - РИА Новости. Влияние коронавируса на российскую экономику и банковский сектор может быть значительным, если ситуация продлится, так как Китай является фабрикой конечных продуктов и компонентов для всего мира, заявил президент Сбербанка Герман Греф в четверг.
"Если говорить о текущем влиянии, то пока влияние не очень значимо. Но все будет зависеть от того, сколько времени эта ситуация продлится. К сожалению, Китай является фабрикой либо конечных продуктов, либо компонентов для всего мира. И если эта ситуация будет продолжаться значительный период времени, я боюсь, что это может оказать значительное влияние на мировую экономику в целом, ну и на нашу экономику в том числе", - сказал Греф журналистам после открытия в Казани "Школы 21".
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыСбербанк РоссииГерман ГрефКитайРоссияКазаньЭкономика
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