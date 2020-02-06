Греф оценил возможное влияние коронавируса на российскую экономику

"Если говорить о текущем влиянии, то пока влияние не очень значимо. Но все будет зависеть от того, сколько времени эта ситуация продлится. К сожалению, Китай является фабрикой либо конечных продуктов, либо компонентов для всего мира. И если эта ситуация будет продолжаться значительный период времени, я боюсь, что это может оказать значительное влияние на мировую экономику в целом, ну и на нашу экономику в том числе", - сказал Греф журналистам после открытия в Казани "Школы 21".