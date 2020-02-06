ВОЗ впервые отметила снижение числа заболевших коронавирусом в Китае

"Пока очень рано делать предположения о пике заболевания, однако мы рады, что сегодня первый день, когда общее количество подтвержденных случаев в Китае снизилось. Пока рано делать какие-либо предположения. Мы все еще в центре интенсивной вспышки", - сказал он.