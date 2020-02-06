В Московской области запретили продавать снюс детям и подросткам

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Мособлдума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает продажу снюса несовершеннолетним, сообщил телеканал "360".
Среди подростков снюс пользуется особой популярностью. В нем содержится никотин, который попадает в организм быстрее и в большем объеме, нежели при курении обычных сигарет. Неоднократны случаи отравления этим веществом.
"Рынок никотиновой продукции стремительно растет, и, соответственно, наблюдается резкий рост потребления некурительной и бестабачной продукции среди подростков", ‒ отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
Ранее продажу снюса детям и подросткам запретили в ЯНАО, Адыгее, Краснодарском крае, Челябинской, Ульяновской, Оренбургской, Курганской, Костромской, Калужской, Калининградской, Владимирской и Белгородской областях.