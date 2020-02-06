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Развозжаев предложил смягчить требования к преподавателям в вузах
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РИА Новости

Развозжаев предложил смягчить требования к преподавателям в вузах

19:04 06.02.2020 (обновлено: 19:05 06.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор г. Севастополя Михаил Развозжаев
Губернатор г. Севастополя Михаил Развозжаев
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Губернатор г. Севастополя Михаил Развозжаев. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев предложил привлечь практиков без соответствующего образования к преподаванию в вузах, такую идею он высказал в ходе возглавляемого президентом РФ совместного расширенного заседания президиума Госсовета и президентского Совета по науке и образованию.
"Надо усилить возможность привлечения практиков к преподаванию в среднем профессиональном образовании, в вузах без учета остепененности и каких-то других научных знаний, потому что люди, которые занимаются бизнесом или профессией, не могут получить параллельно научные звания или защитить кандидатскую или докторскую диссертации", - сказал он.
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Как считает Развозжаев, такие специалисты могли бы преподавать и даже по совместительству возглавлять кафедры по отдельным направлениям. "Но сегодняшние требования это делать официально не позволяют", - отметил он.
Также губернатор отметил, что для развития кадрового потенциала очень важен запуск сетевых форм обучения и повышение академической мобильности. По его словам, сетевое образование соберет лучшие эффективные направления в разных вузах, благодаря чему студент сможет получать эти знания в разных точках страны.
"Сегодня это все предусматривается действующим законом, но, к сожалению, нормативной базы, как это финансировать, не существует. Программу написать можно, но как рассчитываться - совершенно непонятно", - отметил он.
Также Развозжаев добавил, что одной из ключевых мер для повышения мотивированности научных кадров и в среднем профессиональном образовании, в высших учебных заведениях является среда - лаборатории, оборудование и благоустройство пространства. В этой связи он отметил важность возможности регионов инвестировать в свои учебные заведения. При этом он предложил привлечь бизнес к инвестированию в развитие материально-технической базы СПО и университетов, предоставив предпринимателям возможность "налогового послабления".
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