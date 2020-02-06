Развозжаев предложил смягчить требования к преподавателям в вузах

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Губернатор Севастополя Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев предложил привлечь практиков без соответствующего образования к преподаванию в вузах, такую идею он высказал в ходе возглавляемого президентом РФ совместного расширенного заседания президиума Госсовета и президентского Совета по науке и образованию.

"Надо усилить возможность привлечения практиков к преподаванию в среднем профессиональном образовании, в вузах без учета остепененности и каких-то других научных знаний, потому что люди, которые занимаются бизнесом или профессией, не могут получить параллельно научные звания или защитить кандидатскую или докторскую диссертации", - сказал он.

Как считает Развозжаев, такие специалисты могли бы преподавать и даже по совместительству возглавлять кафедры по отдельным направлениям. "Но сегодняшние требования это делать официально не позволяют", - отметил он.

Также губернатор отметил, что для развития кадрового потенциала очень важен запуск сетевых форм обучения и повышение академической мобильности. По его словам, сетевое образование соберет лучшие эффективные направления в разных вузах, благодаря чему студент сможет получать эти знания в разных точках страны.

"Сегодня это все предусматривается действующим законом, но, к сожалению, нормативной базы, как это финансировать, не существует. Программу написать можно, но как рассчитываться - совершенно непонятно", - отметил он.