Финалистами конкурса "Лучший социальный проект года" стали 389 человек

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Финалистами всероссийского конкурса проектов в области соцпредпринимательства "Лучший социальный проект года" стали 389 человек, сообщает пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей".

Конкурс является одним из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" и реализуется РГСУ совместно с Минэкономразвития РФ при поддержке МСП Банка и Фонда региональных социальных программ "Наше будущее". В сезоне 2019-2020 годов участие в нем приняли более 1600 проектов социального предпринимательства из разных регионов России.

"Этот конкурс стал, своего рода, индикатором развития социального предпринимательства в России. Мы собрали более 1,6 тысячи проектов их всех 85 субъектов РФ, которые на местах помогают решать социальные проблемы через применение бизнес-моделей. Эти решения затрагивают различные отрасли – здравоохранение, образование, экологию, культуру, цифровую экономику", - привели в пресс-службе слова замглавы Минэкономразвития РФ Вадима Живулина на церемонии объявления результатов.

Он напомнил, что министерство с 2012 года создает совместно с регионами Центры инноваций социальной сферы, в настоящее время их уже 38. "В 2019 году было профинансировано 32 Центра на общую сумму 206,5 миллиона рублей. За прошлый год 5540 субъектов социального предпринимательства получили государственную поддержку, проведено 16,2 тысячи мероприятий и консультаций для субъектов МСП, создано 622 рабочих места, а также 863 социальных проекта было реализовано при поддержке ЦИСС", – привели в пресс-службе пояснения Живулина.

В 2019 году проект присоединился к президентской платформе "Россия – страна возможностей". "После вхождения в платформу число проектов-участников конкурса возросло более чем в 1,5 раза - до 1608. Молодое поколение видит для себя хорошие перспективы в социальном предпринимательстве. Из всех поступивших проектов 552 пришли от молодых людей 26-35 лет (34%). В завершившемся сезоне финалистами стали 389 проектов", – отметил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Как сообщила ректор РГСУ, сопредседатель конкурсной комиссии Наталья Починок, конкурс 2019 года проходил в условиях законодательного закрепления понятия "социальное предпринимательство", что повлекло изменение некоторых требований к его участникам.

"Несмотря на новые условия, в конкурсе приняли участие 1608 проектов. Стоит отметить, что более 70% этих проектов – представители малого и среднего бизнеса. Если обратимся к статистике прошлых лет, то мы можем сказать, что социальное предпринимательство очень активно и стремительно развивается. В первые годы проведения конкурса участие принимали и НКО, и субъекты МСП. В целом их соотношение было примерно одинаковым. Сегодня уже мы видим, что большинство проектов – это проекты субъектов МСП", – цитируются в сообщении слова Починок.

Конкурс включает двухэтапный отбор проектов. "Первый – региональный этап, второй – федеральный. При этом все проекты регистрируются на федеральном информационном ресурсе и отслеживается оргкомитетом конкурса. Экспертная оценка также осуществляется на единой платформе – дистанционно и независимо. Все эти процедуры позволяют выстроить прозрачную систему оценки. В каждом субъекте России есть свои региональные представители конкурса, которые консультируют и сопровождают участников. На сегодняшний день более 100 региональных представителей зарегистрированы и осуществляют свою работу", – пояснил руководитель оргкомитета конкурса Денис Богатов.