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В Германии число случаев заражения коронавирусом возросло до 13
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РИА Новости

В Германии число случаев заражения коронавирусом возросло до 13

18:55 06.02.2020
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© REUTERS / CNS PhotoДезинфекция железнодорожной станции в китайском Куньмине
Дезинфекция железнодорожной станции в китайском Куньмине
© REUTERS / CNS Photo
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Число зараженных новым типом коронавируса возросло в Германии до 13, поскольку супруга одного из заболевших из Баварии также оказалась заражена, о чем в четверг сообщило баварское министерство здравоохранения.
Ранее говорилось, что двое из числа заболевших в Германии оказались в числе эвакуированных из Уханя граждан ФРГ, остальные случаи были зафиксированы в Баварии.
"В настоящее время, по состоянию на 13.00 (15.00 мск), в Баварии зарегистрировано в общей сложности одиннадцать подтвержденных случаев коронавируса", - отмечается в пресс-релизе на сайте ведомства.
По последним данным, число жертв коронавируса в Китае выросло до 563, заражены более 28 тысяч человек. Более 190 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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Распространение нового коронавирусаГерманияБаварияВ мире
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