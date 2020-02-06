В Германии число случаев заражения коронавирусом возросло до 13

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Число зараженных новым типом коронавируса возросло в Германии до 13, поскольку супруга одного из заболевших из Баварии также оказалась заражена, о чем в четверг сообщило баварское министерство здравоохранения.
Ранее говорилось, что двое из числа заболевших в Германии оказались в числе эвакуированных из Уханя граждан ФРГ, остальные случаи были зафиксированы в Баварии.
"В настоящее время, по состоянию на 13.00 (15.00 мск), в Баварии зарегистрировано в общей сложности одиннадцать подтвержденных случаев коронавируса", - отмечается в пресс-релизе на сайте ведомства.
По последним данным, число жертв коронавируса в Китае выросло до 563, заражены более 28 тысяч человек. Более 190 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV