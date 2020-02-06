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ВОЗ проведет форум по разработке лекарств от коронавируса
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РИА Новости

ВОЗ проведет форум по разработке лекарств от коронавируса

18:54 06.02.2020
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© REUTERS / China DailyВыставочный центр в городе Ухань, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами
Выставочный центр в городе Ухань, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами
© REUTERS / China Daily
ЖЕНЕВА, 6 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения проведет 11 и 12 февраля глобальный форум, посвященный разработке новой вакцины от китайского штамма коронавируса, сообщил на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV.
"Мы до сих пор многого не знаем… Мы боремся с тенью. Надо вывести вирус на свет, чтобы правильно его атаковать. Поэтому 11 и 12 февраля мы проведем глобальный форум по исследованиям и инновациям для определения приоритетов в исследованиях и координации международных усилий. Это будет встреча ученых со всего мира, как реально, так и виртуально. Цель встречи – ускорить выработку эффективных тестов для диагностики, вакцин и лекарств против 2019-nCov", - сказал он.
По данным ВОЗ на 6 февраля, общее количество заболевших новым корановирусом в мире составляет 28293 человека. Из них 28068 заболевших и 564 скончавшихся – в Китае, еще в 24 странах мира заболели 225 человек и один скончался.
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыВОЗЖенева (город)КитайУханьВ мире
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