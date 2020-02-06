ВОЗ проведет форум по разработке лекарств от коронавируса

"Мы до сих пор многого не знаем… Мы боремся с тенью. Надо вывести вирус на свет, чтобы правильно его атаковать. Поэтому 11 и 12 февраля мы проведем глобальный форум по исследованиям и инновациям для определения приоритетов в исследованиях и координации международных усилий. Это будет встреча ученых со всего мира, как реально, так и виртуально. Цель встречи – ускорить выработку эффективных тестов для диагностики, вакцин и лекарств против 2019-nCov", - сказал он.