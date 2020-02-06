Топ-лотом торгов Christie's в Лондоне стала картина Рене Магритта

ЛОНДОН, 6 фев — РИА Новости, Мария Табак. Вечерние торги Christie's "Искусство импрессионизма и модернизма" и "Искусство сюрреализма" принесли 138,9 миллиона долларов, топ-лотом стала работа Рене Магритта.

"В аукционе приняли участие покупатели из 17 стран и с трех континентов. Картина Магритта "Навстречу удовольствию" ушла с молотка за 24,6 миллиона долларов, на втором месте — "Портрет Марджори Ферри" Тамары де Лемпицка, проданный за рекордную для художницы цену в 21,2 миллиона долларов", — сообщила РИА Новости представитель аукционного дома.

Оценочная стоимость каждой из работ составляла от восьми до двенадцати миллионов.

Еще два полотна Магритта были проданы почти за пять и за 3,9 миллиона долларов соответственно.