Топ-менеджер Henkel сравнил Россию со сказочной страной Эльдорадо

НОГИНСК (Московская область), 6 фев - РИА Новости. Российский рынок - это Эльдорадо для компаний с точки зрения производства, заявил руководитель подразделения Российский рынок - это Эльдорадо для компаний с точки зрения производства, заявил руководитель подразделения Henkel Beauty Care Retail в Европе Антуан Коллетт.

"Для нас российский рынок чрезвычайно важен. Как глава европейского Beauty Care, могу Вас заверить, что любая компания должна понимать, что Россия - это Эльдорадо с точки зрения присутствия и работы здесь", - сказал он, выступая на церемонии открытия производства.

Президент Henkel в России Сергей Быковских в свою очередь отметил, что продукция с завода компании в Ногинске поставляется во все регионы России, а также в страны СНГ. "Мы также изучаем экспортные возможности в другие регионы и страны мира", - отметил он.

Henkel в четверг открыла новый производственный корпус завода по изготовлению парфюмерно-косметической продукции (Beauty Care) в Ногинском районе Московской области. Ожидается, что комплекс станет одним из крупнейших в России предприятий этого сектора. Инвестиции в новый корпус составили более 20 миллионов евро, а инвестиции в строительство лабораторий для исследований и разработки (R&D) - около 1,5 миллиона евро.