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Топ-менеджер Henkel сравнил Россию со сказочной страной Эльдорадо
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РИА Новости

Топ-менеджер Henkel сравнил Россию со сказочной страной Эльдорадо

19:01 06.02.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновНебоскребы делового центра "Москва-сити"
Небоскребы делового центра Москва-сити
© РИА Новости / Максим Блинов
Небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
НОГИНСК (Московская область), 6 фев - РИА Новости. Российский рынок - это Эльдорадо для компаний с точки зрения производства, заявил руководитель подразделения Henkel Beauty Care Retail в Европе Антуан Коллетт.
"Для нас российский рынок чрезвычайно важен. Как глава европейского Beauty Care, могу Вас заверить, что любая компания должна понимать, что Россия - это Эльдорадо с точки зрения присутствия и работы здесь", - сказал он, выступая на церемонии открытия производства.
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Президент Henkel в России Сергей Быковских в свою очередь отметил, что продукция с завода компании в Ногинске поставляется во все регионы России, а также в страны СНГ. "Мы также изучаем экспортные возможности в другие регионы и страны мира", - отметил он.
Henkel в четверг открыла новый производственный корпус завода по изготовлению парфюмерно-косметической продукции (Beauty Care) в Ногинском районе Московской области. Ожидается, что комплекс станет одним из крупнейших в России предприятий этого сектора. Инвестиции в новый корпус составили более 20 миллионов евро, а инвестиции в строительство лабораторий для исследований и разработки (R&D) - около 1,5 миллиона евро.
Группа компаний Henkel, основанная в 1876 году, - один из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию, косметические и строительные товары. Штаб-квартира компании находится в немецком Дюссельдорфе, всего в мире работает 185 заводов и 23 центра исследований и разработки. В 2020 году Henkel отмечает 30-летие работы в России. Здесь работает 10 заводов и 12 офисов компании, а штат насчитывает более 2,5 тысячи сотрудников.
Немецкий журналист-международник Александр Рар
29 января, 14:27
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47012110
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