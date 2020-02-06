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"Сколтех" предложил создать центр по производству оптоэлектроники
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РИА Новости

"Сколтех" предложил создать центр по производству оптоэлектроники

18:39 06.02.2020
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© Фото : Herzog & de Meuron / Iwan BaanСколковский институт науки и технологий
Сколковский институт науки и технологий
© Фото : Herzog & de Meuron / Iwan Baan
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Сколковский институт науки и технологий ("Сколтех") предложил создать на своей территории центр национальной кооперации для производства в России компонентов для оптоэлектроники, сообщили РИА Новости в пресс-службе института.
"Сколтех" предложил создать на своей территории центр национальной кооперации для достижения технологического превосходства в оптически насыщенных информационных, сенсорных и квантовых системах поколения 2025-2035", - говорится в сообщении.
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Проект рассчитан на 5 лет. Согласно дорожной карте, в течение первых четырех лет планируется создание (дооснащение) всей необходимой инфраструктуры для осуществления полного цикла разработки, изготовления и измерения устройств интегральной фотоники – компонентой базы оптически насыщенных систем. Объем средств, необходимый для создания такой кооперации на базе "Сколтеха" - 26,9 миллиарда рублей на период 2020-2025 годов.
Проект разбит на два этапа. Первый - в объеме 9,2 миллиарда рублей - планируется реализовать в течение 2020-2023 годов путем создания инфраструктуры национальной кооперации, обеспечивающей разработку и внедрение технологий интегральной фотоники. На втором этапе, в течение 2022-2024 годов, планируется создание мелкосерийного производства в объеме 17,7 миллиарда рублей, нацеленного на вывод наиболее востребованных информационных, сенсорных и квантовых систем на российский и международный рынок. Согласно предварительным расчетам, полный возврат инвестиций будет не позднее 2028–2030 годов.
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Для управления планируется создание Научно-технического совета, состоящего из представителей "Сколтеха", НИИ кооперации, федеральных ведомств, госкорпораций и компаний, а также бизнеса", - говорится в документе.
По словам ректора "Сколтеха" Александра Кулешова, решение задачи подобного уровня возможно только скоординированными действиями ведущих научно-исследовательских организаций и производственных компаний при активном участии и поддержке государства.
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Сколковский институт науки и технологийРоссияТехнологии
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