"Сколтех" предложил создать центр по производству оптоэлектроники

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Сколковский институт науки и технологий ("Сколтех") предложил создать на своей территории центр национальной кооперации для производства в России компонентов для оптоэлектроники, сообщили РИА Новости в пресс-службе института.

"Сколтех" предложил создать на своей территории центр национальной кооперации для достижения технологического превосходства в оптически насыщенных информационных, сенсорных и квантовых системах поколения 2025-2035", - говорится в сообщении.

Проект рассчитан на 5 лет. Согласно дорожной карте, в течение первых четырех лет планируется создание (дооснащение) всей необходимой инфраструктуры для осуществления полного цикла разработки, изготовления и измерения устройств интегральной фотоники – компонентой базы оптически насыщенных систем. Объем средств, необходимый для создания такой кооперации на базе "Сколтеха" - 26,9 миллиарда рублей на период 2020-2025 годов.

Проект разбит на два этапа. Первый - в объеме 9,2 миллиарда рублей - планируется реализовать в течение 2020-2023 годов путем создания инфраструктуры национальной кооперации, обеспечивающей разработку и внедрение технологий интегральной фотоники. На втором этапе, в течение 2022-2024 годов, планируется создание мелкосерийного производства в объеме 17,7 миллиарда рублей, нацеленного на вывод наиболее востребованных информационных, сенсорных и квантовых систем на российский и международный рынок. Согласно предварительным расчетам, полный возврат инвестиций будет не позднее 2028–2030 годов.

Для управления планируется создание Научно-технического совета, состоящего из представителей "Сколтеха", НИИ кооперации, федеральных ведомств, госкорпораций и компаний, а также бизнеса", - говорится в документе.