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Путин подписал закон о круге лиц, которым может звонить задержанный
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РИА Новости

Путин подписал закон о круге лиц, которым может звонить задержанный

18:33 06.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предполагает информирование полицией родственников или близких лиц пострадавшего о принятых мерах помощи, о его направлении в медицинскую организацию, а также расширение круга лиц, которым может звонить задержанный; соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Согласно документу, задержанный имеет право на один телефонный звонок не только близкому родственнику (такая норма действовала ранее), но и любому "близкому лицу", чтобы сообщить о своем положении.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 18:08
Путин подписал закон о требованиях к уровню образования для прокуроров
Закон возлагает на сотрудников полиции обязанность сообщать родственнику или близкому лицу пострадавшего от преступлений, административных правонарушений и несчастных случаев сведения об оказании первой помощи или о направлении в медицинскую организацию при наличии сведений об этом в возможно короткий срок, но не позднее 24 часов с момента оказания первой помощи или направления в медорганизацию.
Кроме того, ФЗ дополняется пунктом об обязанности полицейских в течение суток сообщать собственнику о том, что правоохранители проникли в нежилое помещение или на земельный участок, если это произошло в его отсутствие. Ранее полицейские оповещали собственников лишь в том случае, если они проникли в жилое помещение.
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Владимир ПутинРоссияОбщество
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