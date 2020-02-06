Путин подписал закон о круге лиц, которым может звонить задержанный

МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин подписал закон, который предполагает информирование полицией родственников или близких лиц пострадавшего о принятых мерах помощи, о его направлении в медицинскую организацию, а также расширение круга лиц, которым может звонить задержанный; соответствующий документ опубликован на портале правовой информации

Согласно документу, задержанный имеет право на один телефонный звонок не только близкому родственнику (такая норма действовала ранее), но и любому "близкому лицу", чтобы сообщить о своем положении.

Закон возлагает на сотрудников полиции обязанность сообщать родственнику или близкому лицу пострадавшего от преступлений, административных правонарушений и несчастных случаев сведения об оказании первой помощи или о направлении в медицинскую организацию при наличии сведений об этом в возможно короткий срок, но не позднее 24 часов с момента оказания первой помощи или направления в медорганизацию.