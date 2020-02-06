В Нижегородской области увеличат стипендии для талантливой молодежи

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Размер региональных стипендий для талантливой молодежи будет увеличен в несколько раз, заявил губернатор Нижегородской области Размер региональных стипендий для талантливой молодежи будет увеличен в несколько раз, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Ранее в ходе совместного расширенного заседания президиума Госсовета и Совета по науке и образованию президент России Владимир Путин пообещал в ближайшее время увеличить размеры поддержки молодых людей за научные и творческие достижения.

"Мы видим, какое внимание президент уделяет поддержке талантливой молодежи на федеральном уровне. Считаю необходимым усилить эту работу и на уровне региона. На сегодняшний день размер областных стипендий для школьников, студентов и аспирантов уже выглядит символическим. Некоторые из стипендий, которых у нас больше 10, носят имена великих ученых - Харитона, Разуваева, Блохиной. Я принял решение увеличить их размер в несколько раз", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина после заседания президиума Госсовета и Совета по науке и образованию.

"Размер стипендии для школьников будет увеличен более чем в шесть раз, для студентов - в пять раз и более чем в три раза для аспирантов. Так, для аспирантов размер выплаты составит 10 000 рублей, что вместе с остальными мерами поддержки позволит молодым исследователям чувствовать себя более уверенно. Выплаты в новом объеме планируем начать уже с этого года", - добавил Никитин.

Он напомнил, что Нижегородской области удалось получить статус одного из пяти пилотных регионов, где в рамках нацпроекта "Наука" создан научно-образовательный центр мирового уровня.