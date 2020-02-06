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Нижегородская область
2020-02-06T18:26+0300
https://ria.ru/20200206/1564366556.html
В Нижегородской области увеличат стипендии для талантливой молодежи
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РИА Новости

В Нижегородской области увеличат стипендии для талантливой молодежи

18:26 06.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Размер региональных стипендий для талантливой молодежи будет увеличен в несколько раз, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Ранее в ходе совместного расширенного заседания президиума Госсовета и Совета по науке и образованию президент России Владимир Путин пообещал в ближайшее время увеличить размеры поддержки молодых людей за научные и творческие достижения.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
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"Мы видим, какое внимание президент уделяет поддержке талантливой молодежи на федеральном уровне. Считаю необходимым усилить эту работу и на уровне региона. На сегодняшний день размер областных стипендий для школьников, студентов и аспирантов уже выглядит символическим. Некоторые из стипендий, которых у нас больше 10, носят имена великих ученых - Харитона, Разуваева, Блохиной. Я принял решение увеличить их размер в несколько раз", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина после заседания президиума Госсовета и Совета по науке и образованию.
"Размер стипендии для школьников будет увеличен более чем в шесть раз, для студентов - в пять раз и более чем в три раза для аспирантов. Так, для аспирантов размер выплаты составит 10 000 рублей, что вместе с остальными мерами поддержки позволит молодым исследователям чувствовать себя более уверенно. Выплаты в новом объеме планируем начать уже с этого года", - добавил Никитин.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
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Он напомнил, что Нижегородской области удалось получить статус одного из пяти пилотных регионов, где в рамках нацпроекта "Наука" создан научно-образовательный центр мирового уровня.
"Уже в прошлом году мы смогли реализовать ряд масштабных проектов и получить неплохие результаты. В частности, нам удалось открыть математическое отделение в Нижегородском госуниверситете с Российским федеральным ядерным центром для проведения научно-исследовательских работ, направленных на расширение функциональных возможностей пакета программ ЛОГОС, и Центр развития компетенций руководителей научных проектов и лабораторий. В настоящий момент разрабатываем заявку на создание на территории региона инновационного научно-технологического центра", - отметил губернатор.
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Нижегородская областьВладимир ПутинГлеб НикитинНижегородская областьРоссияОбразование - ОбществоОбщество
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