Богданов обсудил с послом Великобритании "сделку века"

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам ближневосточной повестки дня с акцентом на перспективы палестино-израильского урегулирования, в том числе в связи с обнародованием Вашингтоном "сделки века", складывающуюся ситуацию в Йемене, проблематику скоординированного международного содействия политическому разрешению кризиса в Ливии в контексте итогов Международной конференции в Берлине 19 января и соответствующих дискуссий в СБ ООН по проекту резолюции Совета Безопасности в поддержку решений Берлинского саммита", - говорится в сообщении министерства.