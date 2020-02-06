Богданов обсудил с послом Великобритании "сделку века"

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с послом Великобритании Деборой Броннерт перспективы палестино-израильского урегулирования в связи с обнародованием Вашингтоном "сделки века", а также проблематику кризиса в Ливии в контексте берлинской конференции, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Как отметили в МИД РФ, Богданов принял посла Великобритании в Москве по ее просьбе.
"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам ближневосточной повестки дня с акцентом на перспективы палестино-израильского урегулирования, в том числе в связи с обнародованием Вашингтоном "сделки века", складывающуюся ситуацию в Йемене, проблематику скоординированного международного содействия политическому разрешению кризиса в Ливии в контексте итогов Международной конференции в Берлине 19 января и соответствующих дискуссий в СБ ООН по проекту резолюции Совета Безопасности в поддержку решений Берлинского саммита", - говорится в сообщении министерства.
Президент США Дональд Трамп объявил 28 января об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города. Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.