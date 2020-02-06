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Богданов обсудил с послом Великобритании "сделку века"
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РИА Новости

Богданов обсудил с послом Великобритании "сделку века"

18:11 06.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкCпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с послом Великобритании Деборой Броннерт перспективы палестино-израильского урегулирования в связи с обнародованием Вашингтоном "сделки века", а также проблематику кризиса в Ливии в контексте берлинской конференции, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Как отметили в МИД РФ, Богданов принял посла Великобритании в Москве по ее просьбе.
Министр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
4 февраля, 20:32
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"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам ближневосточной повестки дня с акцентом на перспективы палестино-израильского урегулирования, в том числе в связи с обнародованием Вашингтоном "сделки века", складывающуюся ситуацию в Йемене, проблематику скоординированного международного содействия политическому разрешению кризиса в Ливии в контексте итогов Международной конференции в Берлине 19 января и соответствующих дискуссий в СБ ООН по проекту резолюции Совета Безопасности в поддержку решений Берлинского саммита", - говорится в сообщении министерства.
Президент США Дональд Трамп объявил 28 января об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города. Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
Сделка века Дональда Трампа: что США предложили Палестине и Израилю
3 февраля, 16:19
"Сделка века" Дональда Трампа: что США предложили Палестине и Израилю
220020
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеДебора БроннертМихаил БогдановЛивияВ мире
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