В ДНР перевернулся автобус, следовавший в Севастополь

ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Автобус, следовавший по маршруту Горловка-Севастополь, перевернулся в районе города Новоазовск на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, два человека погибли, 18 пострадали, сообщил глава города Горловка Иван Приходько.
"Под Новоазовском перевернулся автобус, следовавший по маршруту Горловка-Севастополь. На сейчас известно о двух погибших и 18 пострадавших, из которых трое детей", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Со среды на территории ДНР продолжается снегопад. МЧС республики объявило о чрезвычайной ситуации.