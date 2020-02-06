Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-06T18:13+0300
https://ria.ru/20200206/1564365816.html
В ДНР перевернулся автобус, следовавший в Севастополь
https://cdn22.img.ria.ru/images/155155/65/1551556589_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_0cf67e7f9d7cad5d195d9a4255c0b441.jpg
РИА Новости

В ДНР перевернулся автобус, следовавший в Севастополь

18:09 06.02.2020 (обновлено: 18:13 06.02.2020)
3988
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Автобус, следовавший по маршруту Горловка-Севастополь, перевернулся в районе города Новоазовск на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, два человека погибли, 18 пострадали, сообщил глава города Горловка Иван Приходько.
"Под Новоазовском перевернулся автобус, следовавший по маршруту Горловка-Севастополь. На сейчас известно о двух погибших и 18 пострадавших, из которых трое детей", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Со среды на территории ДНР продолжается снегопад. МЧС республики объявило о чрезвычайной ситуации.
3003945
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРНовоазовскДонецкая Народная РеспубликаСевастопольВ мире
Рекомендуем
Владимир Пашков
Песков прокомментировал назначение премьером в ДНР россиянина
Наручники
Адвокат: обвиненный в госизмене пенсионер был контрразведчиком
Артист Евгений Петросян
Петросян назвал размер своей пенсии
Доктор Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян
В Ухане умер врач, которому запретили рассказывать о коронавирусе
Президент России Владимир Путин
Путин подписал закон о круге лиц, которым может звонить задержанный
Президент РФ Владимир Путин
Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС
Автомобиль следственного комитета
В Курске посмертно наградят девочку, пытавшуюся спасти тонущую подругу
Историк моды Александр Васильев
Васильев оценил слова Готье о "некрасивых" мужчинах в России
Покупатель надевает защитную маску, купленную в аптеке
В США рекомендовали не носить маски из-за вспышки коронавируса
Сортированный уголь на складе обогатительной фабрики
Польские госкомпании больше не будут закупать российский уголь
Одна из улиц старого города в Вильнюсе
Посольство оценило доклад литовских спецслужб о "российской угрозе"
Жители Пекина в защитных медицинских масках
Россия начала формировать гуманитарную помощь для жителей Китая
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Зампостпреда в ООН раскритиковал позицию западных стран по Украине
Певица Любовь Успенская
Любовь Успенская назвала размер своей пенсии
Маруся Зверобой
Угрожавшая Зеленскому волонтер заявила, что он был на ее допросе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:56Эксперт заявил о попытке возложить на СССР ответственность за Холокост
01:55Иран готов помочь решить разногласия Турции и Сирии в Идлибе
01:47Лавров: Россия и Мексика выступают за политический диалог в Венесуэле
01:43США одержимы идеей диктата в Латинской Америке, заявил Лавров
01:37Блок "Фрегат" с 34 спутниками OneWeb отделился от "Союза"
01:31Лавров: США скоро ответят по заявлению о недопустимости ядерной войны
01:27Число умерших от коронавируса в провинции Хубэй выросло до 618 человек
01:19Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против "Роснефти"
01:14Лавров: Москва заинтересована во взаимодействии в рамках ОПЕК+
01:06Лавров рассказал, как можно урегулировать кризис в Венесуэле
01:01Лавров рассказал о взаимодействии с Турцией по ситуации в Идлибе
00:53С "Байконура" запустили ракету "Союз" с британскими спутниками OneWeb
00:52Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью
00:43Лавров: у Москвы и Мехико неплохие перспективы для развития ВТС
00:39Нагиев ответил на слова о "некрасивых" мужчинах в России
00:38Лавров обсудил с главой МИД Мексики отмену виз
00:34В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми из Сирии
00:28Зрители комментируют игру Данилы Козловского в "Викингах"
00:22Путин и Лукашенко в пятницу проведут переговоры в Сочи
23:55Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Лента новостейМолния