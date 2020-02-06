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В США рекомендовали не носить маски из-за вспышки коронавируса
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РИА Новости

В США рекомендовали не носить маски из-за вспышки коронавируса

18:08 06.02.2020 (обновлено: 18:40 06.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПокупатель надевает защитную маску, купленную в аптеке
Покупатель надевает защитную маску, купленную в аптеке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости, Алексей Богдановский. Санитарные власти США пока не рекомендуют американцам носить маски в связи со вспышкой коронавируса в Китае, сообщила на брифинге для журналистов директор Национального центра по иммунизации и респираторным заболеваниям США, доктор Нэнси Мессонье.
"Наши действия направлены на то, чтобы попытаться замедлить распространение вируса и получить время для дополнительной подготовки. Поскольку сейчас риск для жителей Америки низкий, то мы не рекомендуем американской публике использование масок для лица в повседневной жизни", - сказала Мессонье на телефонном брифинге для журналистов.
Она также предостерегла против предрассудков против лиц азиатской наружности из-за боязни заразиться вирусом. О подобных случаях ранее сообщали СМИ.
"Меня очень печалят эти истории", - сказала Мессонье. По ее словам, группа риска — это жители наиболее пострадавших от вируса районов, таких как китайский Ухань, а также члены их семей.
"В целом для американской публики нет никаких причин бояться людей азиатской внешности в нашем обществе", - подчеркнула Мессонье.
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По ее словам, сейчас в США над проблемой коронавируса работают 800 специалистов Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), из них 200 занимаются мониторингом людей, прилетающих в США из Китая. США уже ограничили приезд на территорию страны лиц из Китая, не являющихся гражданами или ближайшими родственниками граждан США. Запрещен въезд и туристам, которые недавно побывали в Китае.
Представитель санитарного ведомства отказалась уточнить, какое количество людей не пустили в США из-за новых мер.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 28 тысяч человек, из них 563 умерли.
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