Адвокат: обвиненный в госизмене пенсионер был контрразведчиком

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Адвокат обвиненного в государственной измене пенсионера из Адвокат обвиненного в государственной измене пенсионера из Владивостока Виктора Королева утверждает, что тот занимался контрразведкой и выполнял задания российских спецслужб.

"Господин Королев виновным себя не признает, считает себя патриотом нашего отечества. На протяжении 15 лет он выполнял государственные задания, по заданию наших спецслужб он изобличал представителей других разведок в нашей стране", - заявил защитник Артур Катанский журналистам в четверг.

В каком именно ведомстве и на какой должности, по его утверждению, работал Королев, адвокат не уточнил. Фабула уголовного дела, как и во всех подобных случаях, не разглашается из-за секретности.

Задержали Королева два месяца назад во Владивостоке и этапировали оттуда в Москву, однако журналистам об этом стало известно от пресс-службы суда на днях. Сегодня Лефортовский суд Москвы продлил заключение пенсионера под стражу еще на два месяца.

Слушание проходило в закрытом от публики режиме. Тем не менее, в ходе разрешения ходатайства прокурора о закрытии процесса в суде устанавливалась личность обвиняемого. Выяснилось, что Королев – 69-летний уроженец Приморского края, зарегистрированный во Владивостоке. На момент задержания холостой пенсионер, имеющий высшее образование, не был где-либо официально трудоустроен.

Среди прочего прокурор указал, что мужчина совершил преступление, связанное "с посягательством на государственную безопасность Российской Федерации". За государственную измену мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Биографические данные и подробности обвинения в суде не сообщили из-за секретности материалов дела.