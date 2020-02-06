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Адвокат: обвиненный в госизмене пенсионер был контрразведчиком
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РИА Новости

Адвокат: обвиненный в госизмене пенсионер был контрразведчиком

18:04 06.02.2020 (обновлено: 18:06 06.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники
Наручники
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Адвокат обвиненного в государственной измене пенсионера из Владивостока Виктора Королева утверждает, что тот занимался контрразведкой и выполнял задания российских спецслужб.
"Господин Королев виновным себя не признает, считает себя патриотом нашего отечества. На протяжении 15 лет он выполнял государственные задания, по заданию наших спецслужб он изобличал представителей других разведок в нашей стране", - заявил защитник Артур Катанский журналистам в четверг.
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В каком именно ведомстве и на какой должности, по его утверждению, работал Королев, адвокат не уточнил. Фабула уголовного дела, как и во всех подобных случаях, не разглашается из-за секретности.
Задержали Королева два месяца назад во Владивостоке и этапировали оттуда в Москву, однако журналистам об этом стало известно от пресс-службы суда на днях. Сегодня Лефортовский суд Москвы продлил заключение пенсионера под стражу еще на два месяца.
Слушание проходило в закрытом от публики режиме. Тем не менее, в ходе разрешения ходатайства прокурора о закрытии процесса в суде устанавливалась личность обвиняемого. Выяснилось, что Королев – 69-летний уроженец Приморского края, зарегистрированный во Владивостоке. На момент задержания холостой пенсионер, имеющий высшее образование, не был где-либо официально трудоустроен.
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Среди прочего прокурор указал, что мужчина совершил преступление, связанное "с посягательством на государственную безопасность Российской Федерации". За государственную измену мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
Биографические данные и подробности обвинения в суде не сообщили из-за секретности материалов дела.
Судя по профилю Королева в социальной сети "Одноклассники", пенсионер посещал Китай с деловой поездкой, где спускался в местные угольные шахты. Увлекался биографией бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова, которого обвиняли в покушении на Анатолия Чубайса, но оправдали, и осудили по делу о подготовке вооруженного мятежа. Обвиняемый также нередко ностальгировал по Советскому Союзу. Последний раз Королев заходил на свою страницу 9 декабря 2019 года.
Кирилл Кабанов
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Владимир КвачковАнатолий ЧубайсГлавное разведывательное управление РФВладивостокРоссияПроисшествия
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