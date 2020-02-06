Путин освободил Ливадного от должности замглавы Росфинмониторинга

Ливадный начал работать в Росфинмониторинге в 2004 году, в 2013 году был назначен на должность статс-секретаря - заместителя директора службы. Награжден "Орденом Дружбы", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени, почетными грамотами президента, правительства, Совета Федерации и Госдумы, рядом ведомственных наград, а также орденом МПА СНГ "Содружество".