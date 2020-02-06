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Путин освободил Ливадного от должности замглавы Росфинмониторинга
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РИА Новости

Путин освободил Ливадного от должности замглавы Росфинмониторинга

18:00 06.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на совместном расширенном заседании президиума Государственного совета и Совета при президенте по науке и образованию
Президент РФ Владимир Путин на совместном расширенном заседании президиума Государственного совета и Совета при президенте по науке и образованию
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Павла Ливадного от должности статс-секретаря - заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга), соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Освободить Ливадного Павла Валерьевича от должности статс-секретаря заместителя директора федеральной службы по финансовому мониторингу", - говорится в документе.
Ливадный начал работать в Росфинмониторинге в 2004 году, в 2013 году был назначен на должность статс-секретаря - заместителя директора службы. Награжден "Орденом Дружбы", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени, почетными грамотами президента, правительства, Совета Федерации и Госдумы, рядом ведомственных наград, а также орденом МПА СНГ "Содружество".
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