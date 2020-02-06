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Богданов обсудил с послом Египта ситуацию в Ливии и Сирии
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РИА Новости

Богданов обсудил с послом Египта ситуацию в Ливии и Сирии

18:00 06.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкCпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Египта в Москве Ихабом Насром ситуацию в Ливии, Сирии, а также палестино-израильское урегулирование, сообщили в МИД РФ.
Как рассказали в министерстве иностранных дел РФ, Михаил Богданов принял египетского посла по его просьбе.
"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным аспектам региональной повестки дня с акцентом на ситуацию в Ливии и Сирии, а также перспективы палестино-израильского урегулирования", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
31 января Богданов провел встречу с замминистра иностранных дел Египта Назихом Аль-Нагари, стороны обсудили актуальные вопросы региональной повестки дня с акцентом на проблематику урегулирования сирийского и ливийского кризисов,
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