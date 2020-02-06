Богданов обсудил с послом Египта ситуацию в Ливии и Сирии

Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов. Архивное фото

Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Египта в Москве Ихабом Насром ситуацию в Ливии, Сирии, а также палестино-израильское урегулирование, сообщили в МИД РФ.

Как рассказали в министерстве иностранных дел РФ, Михаил Богданов принял египетского посла по его просьбе.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным аспектам региональной повестки дня с акцентом на ситуацию в Ливии и Сирии, а также перспективы палестино-израильского урегулирования", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.