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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-06T18:00+0300
https://ria.ru/20200206/1564365189.html
Турция продолжает перебрасывать бронетехнику в Идлиб, сообщили СМИ
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РИА Новости

Турция продолжает перебрасывать бронетехнику в Идлиб, сообщили СМИ

18:00 06.02.2020
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© AP Photo / STRТурецкий военный с флагом на территории Сирии
Турецкий военный с флагом на территории Сирии
© AP Photo / STR
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Турция продолжает перебрасывать гаубицы и бронетехнику в свои наблюдательные пункты в Идлибе, сообщила турецкая газета Aksam.
Направляемое в Идлиб вооружение предназначено для укрепления турецких наблюдательных пунктов, которые осуществляют контроль за зоной деэскалации, пишет газета со ссылкой на военные источники.
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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла в феврале от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
Сирийская армия в понедельник установила контроль над участком международной трассы M4 между городами Саракиб и Ариха в провинции Идлиб и окружила очередной наблюдательный пункт турецкой армии. Как сообщил ранее РИА Новости военный источник, сирийская армия установила полный контроль над городом Саракиб в провинции Идлиб.
Сирийская армия начала 26 января наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан. Террористы продолжали обстрелы вопреки объявленному в январе режиму прекращения огня. На прошлой неделе сирийская артиллерия уничтожила огневые позиции и опорные пункты боевиков, откуда велся обстрел. Правительственным силам 27 января удалось прорвать первые линии обороны террористов на западе Алеппо.
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Война в СирииВойна в СирииИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияВ мире
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Пусть потом не обижаются, если опять прилетит.
6 февраля, 18:01
НДНикита Долгушев
900002
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