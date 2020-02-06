Турция продолжает перебрасывать бронетехнику в Идлиб, сообщили СМИ

Сирийская армия в понедельник установила контроль над участком международной трассы M4 между городами Саракиб и Ариха в провинции Идлиб и окружила очередной наблюдательный пункт турецкой армии. Как сообщил ранее РИА Новости военный источник, сирийская армия установила полный контроль над городом Саракиб в провинции Идлиб.

Сирийская армия начала 26 января наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан. Террористы продолжали обстрелы вопреки объявленному в январе режиму прекращения огня. На прошлой неделе сирийская артиллерия уничтожила огневые позиции и опорные пункты боевиков, откуда велся обстрел. Правительственным силам 27 января удалось прорвать первые линии обороны террористов на западе Алеппо.