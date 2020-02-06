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2020-02-06T17:57+0300
https://ria.ru/20200206/1564364878.html
Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
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РИА Новости

Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей

17:55 06.02.2020 (обновлено: 17:57 06.02.2020)
17537
© Fotolia / Deyan GeorgievКлюч в замочной скважине
Ключ в замочной скважине
© Fotolia / Deyan Georgiev
Ключ в замочной скважине. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о привлечении родителя, живущего отдельно от ребенка после развода, к оплате дополнительных расходов, касающихся жилья для несовершеннолетнего.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Данное изменение во взаимосвязи с действующим правовым регулированием жилищных прав детей позволит суду в каждом случае оценивать ситуацию с учетом всех сложившихся обстоятельств и принимать решение, основанное на балансе интересов ребенка и родителя, выплачивающего алименты.
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Новости - НедвижимостьВладимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
То есть помимо алиментов, теперь еще и это? Отличная новость! Лишний повод для мужчин до 30-40 лет заниматься собой и "вставанием на ноги", а уже потом, спокойно заводить детей с 20летней зайкой, а не становится фин.рабом в 20-25 потому, что бабе захотелось денег. Успехов парни!
6 февраля, 22:10
Die Bitch
3930117
Заводить ребятишек, заведомо зная, что в случае развода, к тебе будет применены столь жёсткие финансовые взыскания, теперь и не каждый решится. Дружно поаплодируем подписанному президентом закону - тенденция к снижению уровня рождаемости скоро достигнет своего апогея!
6 февраля, 22:53
Leonid
2450615
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