Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о привлечении родителя, живущего отдельно от ребенка после развода, к оплате дополнительных расходов, касающихся жилья для несовершеннолетнего.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Данное изменение во взаимосвязи с действующим правовым регулированием жилищных прав детей позволит суду в каждом случае оценивать ситуацию с учетом всех сложившихся обстоятельств и принимать решение, основанное на балансе интересов ребенка и родителя, выплачивающего алименты.