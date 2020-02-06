Оценку новых научно-образовательных центров проведут в мае 2020 года

"Впервые в мае этого года оценим, а что же произошло с научно-образовательными центрами, которые были созданы в прошлом году. Что получилось, что не получилось. Насколько оказалась эта модель эффективной", - сказала Голикова на совместном расширенном заседании президиума Госсовета и президентского Совета по науке и образованию.