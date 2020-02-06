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Оценку новых научно-образовательных центров проведут в мае 2020 года
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РИА Новости

Оценку новых научно-образовательных центров проведут в мае 2020 года

17:49 06.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВице-премьер РФ Татьяна Голикова на церемонии представления главы Пенсионного фонда России Максима Топилина
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на церемонии представления главы Пенсионного фонда России Максима Топилина
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В мае 2020 года впервые будет проведена оценка научно-образовательных центров, созданных в 2019 году, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Впервые в мае этого года оценим, а что же произошло с научно-образовательными центрами, которые были созданы в прошлом году. Что получилось, что не получилось. Насколько оказалась эта модель эффективной", - сказала Голикова на совместном расширенном заседании президиума Госсовета и президентского Совета по науке и образованию.
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Вице-премьер отметила, что в прошлом году было создано пять научно-образовательных центров, в этом году планируется создать еще пять. В данный момент поступило 43 заявки на создание таких центров.
"В мае мы эту отборочную компанию проведём. Это будет полноценный конкурс, и выберем из этих 43 заявок, которые сейчас есть, тех, кто реально готов", - добавила Голикова.
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Татьяна ГоликоваРоссияОбразование - ОбществоОбщество
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