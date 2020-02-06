Иностранные студенты смогут работать в России без спецразрешения

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин подписал закон о трудоустройстве в РФ иностранных студентов без специального разрешения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон вступает в силу через 180 дней после его официального опубликования.

Авторами закона стали члены Совета Федерации и депутаты Госдумы во главе со спикерами Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным. Изменения вносятся в федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

Авторы инициативы отмечают, что в соответствии с действующим законодательством без разрешения на работу осуществлять трудовую деятельность в России вправе лишь иностранцы, обучающиеся по программам высшего профобразования, причем в свободное от учебы время в образовательных организациях, где они учатся, в хозяйственных обществах или партнерствах, созданных бюджетными или автономными образовательными организациями, в которых они обучаются.

Кроме того, иностранцы, обучающиеся на очном отделении, имеют право на трудовую деятельность только на основании разрешения на работу, выдаваемого по сокращенному перечню документов и без учета квот на выдачу соответствующего разрешения.