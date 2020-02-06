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Иностранные студенты смогут работать в России без спецразрешения
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РИА Новости

Иностранные студенты смогут работать в России без спецразрешения

17:45 06.02.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкИностранные студенты на перемене в университете
Иностранные студенты на перемене в университете
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Иностранные студенты на перемене в университете. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о трудоустройстве в РФ иностранных студентов без специального разрешения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон вступает в силу через 180 дней после его официального опубликования.
Авторами закона стали члены Совета Федерации и депутаты Госдумы во главе со спикерами Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным. Изменения вносятся в федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".
Авторы инициативы отмечают, что в соответствии с действующим законодательством без разрешения на работу осуществлять трудовую деятельность в России вправе лишь иностранцы, обучающиеся по программам высшего профобразования, причем в свободное от учебы время в образовательных организациях, где они учатся, в хозяйственных обществах или партнерствах, созданных бюджетными или автономными образовательными организациями, в которых они обучаются.
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Кроме того, иностранцы, обучающиеся на очном отделении, имеют право на трудовую деятельность только на основании разрешения на работу, выдаваемого по сокращенному перечню документов и без учета квот на выдачу соответствующего разрешения.
Закон предусматривает возможность осуществления трудовой деятельности без получения на то соответствующих разрешений иностранными гражданами, обучающимися в России по очной форме в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования по основной профессиональной образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию, и работающими в свободное от учебы время, отмечается в документе.
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Валентина МатвиенкоВячеслав ВолодинВладимир ПутинРоссияОбщество
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