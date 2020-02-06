Правительство выделило десять миллиардов рублей на капремонт вузов

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Правительство России приняло решение выделить 10 миллиардов рублей на капитальный ремонт и антитеррористическую защищенность государственных вузов в регионах, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ранее пресс-служба кабмина сообщала, что правительство РФ в четверг обсудит выделение Минфином 10 миллиардов рублей на модернизацию инфраструктуры государственных университетов.
"Буквально сегодня на заседании правительства мы приняли решение, такое решение мы принимаем впервые, это заложено в бюджете на 2020 год. Выделили 10 миллиардов рублей всем федеральным органам исполнительной власти, в ведении которых находятся высшие учебные заведения, на капитальный ремонт и на антитеррористическую защищенность этих высших учебных заведений", - заявила Голикова на совместном заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию.
Она пояснила, что региональным вузам необходимо обновление материально-технической базы и инфраструктуры, поскольку в ближайшие несколько лет будет существенно увеличено количество бюджетных мест.