Правительство выделило десять миллиардов рублей на капремонт вузов

"Буквально сегодня на заседании правительства мы приняли решение, такое решение мы принимаем впервые, это заложено в бюджете на 2020 год. Выделили 10 миллиардов рублей всем федеральным органам исполнительной власти, в ведении которых находятся высшие учебные заведения, на капитальный ремонт и на антитеррористическую защищенность этих высших учебных заведений", - заявила Голикова на совместном заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию.