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Правительство выделило десять миллиардов рублей на капремонт вузов
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РИА Новости

Правительство выделило десять миллиардов рублей на капремонт вузов

17:43 06.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВице-премьер РФ Татьяна Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Правительство России приняло решение выделить 10 миллиардов рублей на капитальный ремонт и антитеррористическую защищенность государственных вузов в регионах, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ранее пресс-служба кабмина сообщала, что правительство РФ в четверг обсудит выделение Минфином 10 миллиардов рублей на модернизацию инфраструктуры государственных университетов.
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"Буквально сегодня на заседании правительства мы приняли решение, такое решение мы принимаем впервые, это заложено в бюджете на 2020 год. Выделили 10 миллиардов рублей всем федеральным органам исполнительной власти, в ведении которых находятся высшие учебные заведения, на капитальный ремонт и на антитеррористическую защищенность этих высших учебных заведений", - заявила Голикова на совместном заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию.
Она пояснила, что региональным вузам необходимо обновление материально-технической базы и инфраструктуры, поскольку в ближайшие несколько лет будет существенно увеличено количество бюджетных мест.
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Татьяна ГоликоваМинистерство финансов РФРоссияОбразование - ОбществоОбщество
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