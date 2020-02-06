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Открытие IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД
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РИА Новости

Открытие IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД

17:43 06.02.2020
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11 февраля в 16:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится торжественная церемония открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипломатической академии МИД России DAIMMUN–20.
Участники:
- ректор Дипломатической академии МИД России Александр ЯКОВЕНКО;
- руководитель Федерального агентства по делам молодежи "Росмолодежь" Александр БУГАЕВ;
- директор Департамента международных организаций МИД России Петр ИЛЬИЧЕВ;
- директор информационного центра ООН в Москве Владимир КУЗНЕЦОВ;
- заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья ПОКЛОНСКАЯ;
- член Комитета Госдумы РФ по международным делам Инга ЮМАШЕВА.

В этом году в сессии примут участие около 300 студентов более чем из 15-ти государств. В ходе церемонии открытия почетные гости выступят с приветственными словами, а также проведут дискуссию, посвященную актуальной проблематике деятельности ООН и инициативе Президента России о проведении саммита пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН.

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