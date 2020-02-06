Открытие IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД

Участники:
- ректор Дипломатической академии МИД России Александр ЯКОВЕНКО;
- руководитель Федерального агентства по делам молодежи "Росмолодежь" Александр БУГАЕВ;
- директор Департамента международных организаций МИД России Петр ИЛЬИЧЕВ;
- директор информационного центра ООН в Москве Владимир КУЗНЕЦОВ;
- заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья ПОКЛОНСКАЯ;
- член Комитета Госдумы РФ по международным делам Инга ЮМАШЕВА.
В этом году в сессии примут участие около 300 студентов более чем из 15-ти государств. В ходе церемонии открытия почетные гости выступят с приветственными словами, а также проведут дискуссию, посвященную актуальной проблематике деятельности ООН и инициативе Президента России о проведении саммита пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН.
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Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
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- ректор Дипломатической академии МИД России Александр ЯКОВЕНКО;
- руководитель Федерального агентства по делам молодежи "Росмолодежь" Александр БУГАЕВ;
- директор Департамента международных организаций МИД России Петр ИЛЬИЧЕВ;
- директор информационного центра ООН в Москве Владимир КУЗНЕЦОВ;
- заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья ПОКЛОНСКАЯ;
- член Комитета Госдумы РФ по международным делам Инга ЮМАШЕВА.
В этом году в сессии примут участие около 300 студентов более чем из 15-ти государств. В ходе церемонии открытия почетные гости выступят с приветственными словами, а также проведут дискуссию, посвященную актуальной проблематике деятельности ООН и инициативе Президента России о проведении саммита пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Большой зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/