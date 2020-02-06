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Суд Лондона отказался разблокировать активы семьи Минца на $572 млн
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РИА Новости

Суд Лондона отказался разблокировать активы семьи Минца на $572 млн

17:43 06.02.2020
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CC BY-SA 2.0 / sjiong / Royal Courts of JusticeВысокий суд Лондона
Высокий суд Лондона
CC BY-SA 2.0 / sjiong / Royal Courts of Justice
Высокий суд Лондона. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Высокий суд Лондона отказал Игорю Минцу разблокировать его активы на 572 миллиона долларов, сообщили в пресс-службе банка "Траст".
"Высокий суд Лондона отказал Игорю Минцу в удовлетворении заявления об отмене обеспечительных мер в виде обязательства не отчуждать имущество в пределах 572 миллионов долларов. Суд пришел к выводу, что в случае снятия обеспечительных мер Игорь Минц может скрыть либо вывести активы. В решении суда отмечается, что это существенно затруднит исполнение будущего решения по существу спора", - говорится в сообщении.
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Соответствующие обеспечительные меры (undertaking) были наложены в рамках иска банка непрофильных активов "Траст" и "ФК Открытие" против бывшего владельца O1 Properties Бориса Минца и его сыновей Игоря, Дмитрия и Александра Минцев.
"Это решение еще раз подтверждает нашу правоту в этом споре. Судья дал понять, что считает весьма вероятным такой вариант развития событий, при котором, в случае разблокировки активов, они будут спрятаны. Мы намерены не допустить этого и вернуть выведенные деньги", - цитирует пресс-служба президента - председателя правления "Траста" Александра Соколова.
"Траст" в июле сообщал, что подал в Высокий суд Лондона иск к Минцу и троим его сыновьям на 700 миллионов долларов, исковые требования связаны со сделками, заключенными в преддверии санации банка "ФК Открытие" и "Рост банка". В августе 2017 года банки приобрели на общую сумму около 57 миллиардов рублей облигации О1 Груп Финанс со сроком погашения в 2032 году и без выплат купона. Полученные средства группа направила на погашение своих кредитов в банках, которые были обеспечены залогом и со сроком погашения в 2017-2020 годах.
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Борис МинцТРАСТВысокий суд ЛондонаЛондонЭкономика
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