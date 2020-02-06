Тюменский губернатор призвал с пониманием отнестись к карантину

"Все, кого привезли к нам, - это наши граждане, а также несколько граждан дружественных нам государств. Очень много молодых людей – тех, кто учился либо работал в Китае. Несколько семей с маленькими детьми. Это такие же люди как мы с вами, похожие на наших друзей, близких", - заявил Моор в ходе общения с жителями региона, которое транслировалось в соцсетях.

"Задайте себе вопрос: если бы вы или ваши близкие оказались в другой чужой стране, где распространяется опасное заболевание, хотели ли бы вы, чтобы ваша страна приняла все меры для вашей эвакуации и отправила за вами самолет? Ведь вопрос риторический! Готовы ли вы, оказавшись в далекой стране, в условиях беды, отказаться от такой помощи? Если мы хотим рассчитывать на помощь нашей страны, мы сами должны быть готовы такую помощь оказать", - подчеркнул губернатор.