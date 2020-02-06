Тюменский губернатор призвал с пониманием отнестись к карантину

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор попросил с пониманием отнестись к ситуации с эвакуацией в регион на карантин граждан из Китая и не допускать негативных высказываний в их адрес.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что граждане России и других государств, которые изъявили желание их-за ситуации с коронавирусом покинуть китайский город Ухань и провинцию Хубэй, пройдут карантин в Тюменской области. В среду в Тюмень прибыли два самолета с гражданами, эвакуированными из Китая. Люди были доставлены на карантин в санаторий "Градостроитель" под Тюменью. После обнародования этой информации в соцсетях стали появляться панические сообщения и недостоверная информация, отмечал ранее оперативный штаб региона по профилактике коронавируса. Жители Тюменской области после этого запустили флешмоб "Своих не бросаем" в поддержку прибывших из КНР.
"Все, кого привезли к нам, - это наши граждане, а также несколько граждан дружественных нам государств. Очень много молодых людей – тех, кто учился либо работал в Китае. Несколько семей с маленькими детьми. Это такие же люди как мы с вами, похожие на наших друзей, близких", - заявил Моор в ходе общения с жителями региона, которое транслировалось в соцсетях.
По его словам, признаков заболевания у них не было, а карантин – это мера профилактики и защиты.
"Задайте себе вопрос: если бы вы или ваши близкие оказались в другой чужой стране, где распространяется опасное заболевание, хотели ли бы вы, чтобы ваша страна приняла все меры для вашей эвакуации и отправила за вами самолет? Ведь вопрос риторический! Готовы ли вы, оказавшись в далекой стране, в условиях беды, отказаться от такой помощи? Если мы хотим рассчитывать на помощь нашей страны, мы сами должны быть готовы такую помощь оказать", - подчеркнул губернатор.
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