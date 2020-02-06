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"Ростех" подтвердил назначение Тарасенко главой "Сухого"
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РИА Новости

"Ростех" подтвердил назначение Тарасенко главой "Сухого"

17:38 06.02.2020 (обновлено: 17:39 06.02.2020)
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© Фото предоставлено пресс-слубой РСК "МиГ"Илья Тарасенко
Илья Тарасенко
© Фото предоставлено пресс-слубой РСК "МиГ"
Илья Тарасенко . Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. "Ростех" подтвердил назначение Ильи Тарасенко главой "Сухого", он займется консолидацией активов дивизиона боевой авиации ОАК, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Ранее о назначении Тарасенко на должность генерального директора "Сухого" сообщил РИА Новости источник в авиапроме.
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"В новой должности Илья Тарасенко займется повышением операционной эффективности компании, усилением позиций военной авиационной техники на международных рынках, консолидацией активов дивизиона боевой авиации", - сказали в "Ростехе".
В свою очередь во входящей в состав "Ростеха" Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что такое решение принял состоявшийся 6 февраля совет директоров компании. Тарасенко также является замгендиректора ПАО "ОАК" и генеральным директором АО РСК "МиГ".
"Прежний руководитель "Сухого" Игорь Озар покидает компанию. В период его руководства компания заключила и выполняла крупные контракты на поставку фронтовых бомбардировщиков Су-34 и многофункциональных истребителей Су-35, завершила первый этап испытаний истребителя пятого поколения Су-57 и подготовила его к серийным поставкам", - сказали в пресс-службе корпорации.
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Отмечается, что Тарасенко хорошо знаком с обеими компаниями формируемого военного дивизиона ОАК – он работал в ПАО "Компания Сухой" с 2001 по 2009 год и в РСК "МиГ" с 2009 по 2014 год, а затем с 2016 года возглавил "МиГ".
"Илья Тарасенко сосредоточится на формировании на базе ПАО "Компания Сухой" и АО РСК "МиГ" Дивизиона военной авиации ОАК. Эта структура будет заниматься разработкой, производством, продажей и обслуживанием всей линейки текущих и перспективных самолетов боевой авиации ОАК. Консолидация основных научно-производственных мощностей военного авиастроения позволит более эффективно выполнять существующие программы и развивать перспективные проекты", - резюмировали в ОАК.
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