"Ростех" подтвердил назначение Тарасенко главой "Сухого"

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. " Ростех " подтвердил назначение Ильи Тарасенко главой " Сухого ", он займется консолидацией активов дивизиона боевой авиации ОАК, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

Ранее о назначении Тарасенко на должность генерального директора "Сухого" сообщил РИА Новости источник в авиапроме.

"В новой должности Илья Тарасенко займется повышением операционной эффективности компании, усилением позиций военной авиационной техники на международных рынках, консолидацией активов дивизиона боевой авиации", - сказали в "Ростехе".

В свою очередь во входящей в состав "Ростеха" Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что такое решение принял состоявшийся 6 февраля совет директоров компании. Тарасенко также является замгендиректора ПАО "ОАК" и генеральным директором АО РСК "МиГ".

"Прежний руководитель "Сухого" Игорь Озар покидает компанию. В период его руководства компания заключила и выполняла крупные контракты на поставку фронтовых бомбардировщиков Су-34 и многофункциональных истребителей Су-35, завершила первый этап испытаний истребителя пятого поколения Су-57 и подготовила его к серийным поставкам", - сказали в пресс-службе корпорации.

Отмечается, что Тарасенко хорошо знаком с обеими компаниями формируемого военного дивизиона ОАК – он работал в ПАО "Компания Сухой" с 2001 по 2009 год и в РСК "МиГ" с 2009 по 2014 год, а затем с 2016 года возглавил "МиГ".