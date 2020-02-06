Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-06T17:36+0300
https://ria.ru/20200206/1564363854.html
Захарова прокомментировала программу нового правительства Косово
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564198621_0:0:2571:1445_1036x0_80_0_0_47d31b899a18c30b3a7f5f723f5ffbd8.jpg
РИА Новости

Захарова прокомментировала программу нового правительства Косово

17:36 06.02.2020
763
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Москва серьезно обеспокоена тем, что новые власти Косово изначально категорически отвергают возможность какого-либо компромисса с Белградом в рамках процесса урегулирования, говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Парламент самопровозглашенной республики Косово утвердил новый состав правительства, сформированный бывшими оппозиционными партиями - радикальным "Самоопределением" и еврореформистским Демократическим союзом Косово. Во главе нового кабмина встал многолетний лидер "Самоопределения" Альбин Курти. Он пообещал активировать законодательство и расследования по военным преступлениям, создать институт по проблеме военных преступлений и провести проверку сотрудников в силовых структурах, а также подать иск против руководства Сербии в связи с вооруженным конфликтом 1998-1999 годов в Косово и Метохии.
Директор Канцелярии по Косово и Метохии в правительстве Сербии Марко Джурич
4 февраля, 20:01
В Сербии прокомментировали программу нового "кабмина" Косово
"Серьезное беспокойство вызывает тот факт, что новые приштинские власти изначально категорически отвергают возможность какого-либо компромисса с Белградом в рамках процесса урегулирования, который давно заблокирован стараниями косоваров на фоне попустительства со стороны их западных покровителей", - говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ о новом правительстве Косово, опубликованном на сайте МИД РФ.
Она подчеркнула, что программные установки нового кабмина сформулированы конфронтационным образом, в том числе - отказ отменить антисербские таможенные пошлины, намерение выдвинуть против Сербии иск за "военные преступления" времен конфликта 1998-1999 годов, планы ввести обязательную воинскую повинность.
Как указала Захарова, в программе нет ни слова об обязательствах Косово по формированию Сообщества сербских муниципалитетов – центрального элемента в диалоге с Белградом.
"По сути, речь идет о провале планов Запада, расписавшегося в неспособности эффективно повлиять на подопечных в Приштине, когда требовалось их подтолкнуть к заключению сбалансированных договоренностей с Белградом, а первая реакция из Брюсселя на формирование "правительства" свидетельствует о том, что ЕС намерен продолжать поддерживать националистические устремления косовоалбанцев и заигрывать с радикалами", - резюмировала официальный представитель МИД РФ.
Девушки отдыхают на смотровой площадке на одном из холмов города Косовская Митровица
14 января, 15:20
В Косово задержали двух россиян
901101
Обсудить 0
Мария ЗахароваМИД РФСербияКосовоВ мире
Рекомендуем
Павел Завальный
В ГД оценили отказ государственных компаний Польши от российского угля
Вид на Кишинев
Молдавия хочет возобновить диалог с Россией
Видеомост Москва - Симферополь на тему: Ситуация с правами человека в Крыму
Муфтий: задачи созданного США Альянса религиозных свобод непонятны
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Зампостпреда в ООН раскритиковал позицию западных стран по Украине
Одна из улиц старого города в Вильнюсе
Посольство оценило доклад литовских спецслужб о "российской угрозе"
Турецкий военный с флагом на территории Сирии
Турция продолжает перебрасывать бронетехнику в Идлиб, сообщили СМИ
Посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов
В МИД оценили закупку Великобританией противолодочных самолетов
Маруся Зверобой
Угрожавшая Зеленскому волонтер заявила, что он был на ее допросе
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны России, генерал армии Валерий Герасимов
Представители России и НАТО обсудили стратегическую стабильность
Наручники
Адвокат: обвиненный в госизмене пенсионер был контрразведчиком
Президент РФ Владимир Путин
Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС
Спутник Метеор-М
На российском метеоспутнике "Метеор-М" произошел сбой
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
МИД Китая призвал не верить слухам о коронавирусе
Химлаборатория боевиков в сирийском городе Дума
ОЗХО назвала виновных в утечке по расследованию "химатаки" в Думе
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак встретился с послом США в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:56Эксперт заявил о попытке возложить на СССР ответственность за Холокост
01:55Иран готов помочь решить разногласия Турции и Сирии в Идлибе
01:47Лавров: Россия и Мексика выступают за политический диалог в Венесуэле
01:43США одержимы идеей диктата в Латинской Америке, заявил Лавров
01:37Блок "Фрегат" с 34 спутниками OneWeb отделился от "Союза"
01:31Лавров: США скоро ответят по заявлению о недопустимости ядерной войны
01:27Число умерших от коронавируса в провинции Хубэй выросло до 618 человек
01:19Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против "Роснефти"
01:14Лавров: Москва заинтересована во взаимодействии в рамках ОПЕК+
01:06Лавров рассказал, как можно урегулировать кризис в Венесуэле
01:01Лавров рассказал о взаимодействии с Турцией по ситуации в Идлибе
00:53С "Байконура" запустили ракету "Союз" с британскими спутниками OneWeb
00:52Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью
00:43Лавров: у Москвы и Мехико неплохие перспективы для развития ВТС
00:39Нагиев ответил на слова о "некрасивых" мужчинах в России
00:38Лавров обсудил с главой МИД Мексики отмену виз
00:34В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми из Сирии
00:28Зрители комментируют игру Данилы Козловского в "Викингах"
00:22Путин и Лукашенко в пятницу проведут переговоры в Сочи
23:55Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Лента новостейМолния