Захарова прокомментировала программу нового правительства Косово

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Москва серьезно обеспокоена тем, что новые власти Косово изначально категорически отвергают возможность какого-либо компромисса с Белградом в рамках процесса урегулирования, говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Парламент самопровозглашенной республики Косово утвердил новый состав правительства, сформированный бывшими оппозиционными партиями - радикальным "Самоопределением" и еврореформистским Демократическим союзом Косово. Во главе нового кабмина встал многолетний лидер "Самоопределения" Альбин Курти. Он пообещал активировать законодательство и расследования по военным преступлениям, создать институт по проблеме военных преступлений и провести проверку сотрудников в силовых структурах, а также подать иск против руководства Сербии в связи с вооруженным конфликтом 1998-1999 годов в Косово и Метохии.
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"Серьезное беспокойство вызывает тот факт, что новые приштинские власти изначально категорически отвергают возможность какого-либо компромисса с Белградом в рамках процесса урегулирования, который давно заблокирован стараниями косоваров на фоне попустительства со стороны их западных покровителей", - говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ о новом правительстве Косово, опубликованном на сайте МИД РФ.
Она подчеркнула, что программные установки нового кабмина сформулированы конфронтационным образом, в том числе - отказ отменить антисербские таможенные пошлины, намерение выдвинуть против Сербии иск за "военные преступления" времен конфликта 1998-1999 годов, планы ввести обязательную воинскую повинность.
Как указала Захарова, в программе нет ни слова об обязательствах Косово по формированию Сообщества сербских муниципалитетов – центрального элемента в диалоге с Белградом.
"По сути, речь идет о провале планов Запада, расписавшегося в неспособности эффективно повлиять на подопечных в Приштине, когда требовалось их подтолкнуть к заключению сбалансированных договоренностей с Белградом, а первая реакция из Брюсселя на формирование "правительства" свидетельствует о том, что ЕС намерен продолжать поддерживать националистические устремления косовоалбанцев и заигрывать с радикалами", - резюмировала официальный представитель МИД РФ.
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