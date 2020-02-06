Захарова прокомментировала программу нового правительства Косово

Она подчеркнула, что программные установки нового кабмина сформулированы конфронтационным образом, в том числе - отказ отменить антисербские таможенные пошлины, намерение выдвинуть против Сербии иск за "военные преступления" времен конфликта 1998-1999 годов, планы ввести обязательную воинскую повинность.

Как указала Захарова, в программе нет ни слова об обязательствах Косово по формированию Сообщества сербских муниципалитетов – центрального элемента в диалоге с Белградом.