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https://ria.ru/20200206/1564363567.html
Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС
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РИА Новости

Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС

17:34 06.02.2020 (обновлено: 19:21 06.02.2020)
174556
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции. Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.
Так, свои посты покидают:
генерал-майор полиции Аксенов Н. Н., начальник управления МВД по Амурской области;
генерал-майор полиции Афанасьев Н. Н., начальник управления МВД по Приморскому краю;
генерал-майор полиции Половников В. Н., министр внутренних дел по Республике Коми;
генерал-лейтенант Яхьев Р. Х., начальник Главного управления МЧС по Чеченской Республике;
полковник юстиции Сарафанов А. Г., замруководителя Главного следственного управления СК по Московской области.
Половникова, возглавлявшего МВД по Республике Коми с 2015 года, в середине января арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Сейчас он находится в СИЗО.
Президент РФ Владимир Путин
25 декабря 2019, 18:03
Путин уволил пять генералов МВД, МЧС и СК
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МВД РФМЧС РФВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
Меня всегда удручают вот эти громкие заголовки:"Путин снял с должности генералов",где и как,на поверку оказывается,что кто ушел на пенсию по выслуге лет,а кого и перевели на другие должности.Удовлетворение от Путинских очередных указов по поводу увольнения генералов будет лишь только тогда,когда проштрафившегося(а они за редким исключением все такие)генералов уволив,будут придавать суду....
6 февраля, 17:44
Рамазан Салманов
169310033
Не увольняют генералов - народ не доволен, увольняют генералов - народ все равно не доволен. То что они освободили эти места уже хорошо, придут другие люди, возможно лучше, а возможно и нет, но все равно перемена.
6 февраля, 17:58
iivan_mbr
23200011
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