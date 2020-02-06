Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции. Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.
Так, свои посты покидают:
—генерал-майор полиции Аксенов Н. Н., начальник управления МВД по Амурской области;
—генерал-майор полиции Афанасьев Н. Н., начальник управления МВД по Приморскому краю;
—генерал-майор полиции Половников В. Н., министр внутренних дел по Республике Коми;
—генерал-лейтенант Яхьев Р. Х., начальник Главного управления МЧС по Чеченской Республике;
—полковник юстиции Сарафанов А. Г., замруководителя Главного следственного управления СК по Московской области.
Половникова, возглавлявшего МВД по Республике Коми с 2015 года, в середине января арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Сейчас он находится в СИЗО.
25 декабря 2019, 18:03Путин уволил пять генералов МВД, МЧС и СК