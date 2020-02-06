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Путин поддержал идею освободить вузы от повторного конкурсного отбора
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РИА Новости

Путин поддержал идею освободить вузы от повторного конкурсного отбора

17:25 06.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместное расширенное заседание президиума Государственного совета и Совета при президенте по науке и образованию
Президент РФ Владимир Путин проводит совместное расширенное заседание президиума Государственного совета и Совета при президенте по науке и образованию
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Губернатор Тамбовской области Александр Никитин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой освободить региональные вузы от повторного конкурсного отбора в случае победы учебного заведения на федеральном уровне. Глава государства поддержал эту инициативу.
В четверг Путин проводит совместное расширенное заседание президиума Госсовета и президентского Совета по науке и образованию. Заседание посвящено повышению роли регионов в подготовке кадров для экономики и социальной сферы с учетом задач, определенных майским указом 2018 года, а также реализации стратегии научно-технологического развития РФ.
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"Весьма практическое предложение, которое касается непосредственно участия наших университетов, вузов, расположенных в регионах, в федеральных конкурсах и грантах, по результатам которых наши вузы стали победителями. Вот в тех конкурсах, где требуется финансирование, мы зачастую пишем гарантийные письма, когда наши учреждения подают заявки в министерство науки и образования... после объявления их победителями. Конечно, большая просьба... освободить нас от этих конкурсных процедур в случае, если вуз стал победителем в рамках федерального конкурса и обладателем соответствующего гранта. Это очень короткое решение, но будет весьма полезное и даст, конечно, незамедлительный эффект", - сказал Никитин.
"Правильно я вас понял, что вы говорите о конкурсных процедурах отбора, вернее о необходимости не проводить такие конкурсы в случае, если конкурсный отбор уже был проведен на федеральном уровне? А закон требует, чтобы вы еще и на региональном уровне проводили?" - уточнил президент.
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Губернатор подтвердил, что его предложение касается именно таких конкурсных процедур.
"Ну конечно, вы правы абсолютно, надо будет это исправить. Это двойная получается работа. Согласен", - одобрил предложение Путин.
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Александр НикитинВладимир ПутинТамбовская областьРоссияОбщество
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