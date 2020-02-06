Путин поддержал идею освободить вузы от повторного конкурсного отбора

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Губернатор Тамбовской области Губернатор Тамбовской области Александр Никитин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой освободить региональные вузы от повторного конкурсного отбора в случае победы учебного заведения на федеральном уровне. Глава государства поддержал эту инициативу.

В четверг Путин проводит совместное расширенное заседание президиума Госсовета и президентского Совета по науке и образованию. Заседание посвящено повышению роли регионов в подготовке кадров для экономики и социальной сферы с учетом задач, определенных майским указом 2018 года, а также реализации стратегии научно-технологического развития РФ.

"Весьма практическое предложение, которое касается непосредственно участия наших университетов, вузов, расположенных в регионах, в федеральных конкурсах и грантах, по результатам которых наши вузы стали победителями. Вот в тех конкурсах, где требуется финансирование, мы зачастую пишем гарантийные письма, когда наши учреждения подают заявки в министерство науки и образования... после объявления их победителями. Конечно, большая просьба... освободить нас от этих конкурсных процедур в случае, если вуз стал победителем в рамках федерального конкурса и обладателем соответствующего гранта. Это очень короткое решение, но будет весьма полезное и даст, конечно, незамедлительный эффект", - сказал Никитин.

"Правильно я вас понял, что вы говорите о конкурсных процедурах отбора, вернее о необходимости не проводить такие конкурсы в случае, если конкурсный отбор уже был проведен на федеральном уровне? А закон требует, чтобы вы еще и на региональном уровне проводили?" - уточнил президент.

Губернатор подтвердил, что его предложение касается именно таких конкурсных процедур.