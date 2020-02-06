Посольство оценило доклад литовских спецслужб о "российской угрозе"

Самое важное на саммите НАТО – назвать Россию угрозой. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Если этого не сделать – меняются все углы организации. Острое становится тупым, тупое – острым.

Углом головы. Литва требует, чтобы НАТО назвало Россию угрозой Самое важное на саммите НАТО – назвать Россию угрозой. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Если этого не сделать – меняются все углы организации. Острое становится тупым, тупое – острым.

При этом, отметили в посольстве, документ считается установочным: то есть с ним должны сверяться не только госструктуры, но и общественные организации.

Система выдачи электронных виз с 2017 года действует на Дальнем Востоке, а с июля прошлого года — в Калининградской области. С октября электронные визы стали выдавать для поездок в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, а с 2021 года иностранцы смогут получать их для поездок во все регионы России.