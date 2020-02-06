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Посольство оценило доклад литовских спецслужб о "российской угрозе"
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РИА Новости

Посольство оценило доклад литовских спецслужб о "российской угрозе"

17:25 06.02.2020 (обновлено: 17:49 06.02.2020)
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© РИА Новости / Надежда Кульбине / Перейти в фотобанкОдна из улиц "старого города" в Вильнюсе
Одна из улиц старого города в Вильнюсе
© РИА Новости / Надежда Кульбине
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Доклад литовских спецслужб о "российской угрозе" производит удручающее впечатление, заявили в посольстве России в Вильнюсе.
Так там прокомментировали ежегодный отчет, опубликованный департаментом госбезопасности Литвы совместно со вторым департаментом оперативных служб Министерства обороны. Его авторы считают Россию "самой большой угрозой" для Литвы в сфере кибербезопасности. По их мнению, благодаря системе электронных виз в Калининград и Санкт-Петербург россияне якобы собирают информацию о приезжающих туристах и занимаются вербовкой.
Президент Литвы Гитанас Науседа
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Углом головы. Литва требует, чтобы НАТО назвало Россию угрозой Самое важное на саммите НАТО – назвать Россию угрозой. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Если этого не сделать – меняются все углы организации. Острое становится тупым, тупое – острым.
"Обратили внимание на очередной отчет литовских спецслужб. Документ <…> напоминает скорее историю болезни. Из года в год его авторы с маниакальным упорством навешивают ярлык "угрозы национальной безопасности" любому явлению или факту, в котором просматривается, а подчас и не просматривается, но подразумевается Россия", — говорится в сообщении дипмиссии в фейсбуке.
При этом, отметили в посольстве, документ считается установочным: то есть с ним должны сверяться не только госструктуры, но и общественные организации.
"В случае несоблюдения норм и правил, прописанных ДГБ, в ход идут запугивание, аресты, задержания, расследования, публичное шельмование", — добавили дипломаты.
Система выдачи электронных виз с 2017 года действует на Дальнем Востоке, а с июля прошлого года — в Калининградской области. С октября электронные визы стали выдавать для поездок в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, а с 2021 года иностранцы смогут получать их для поездок во все регионы России.
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Популярные комментарии
"Литовская разведка" - звучит абсурдно и комично. Эти клоуны собственной тени боятся...
6 февраля, 18:11
Aaz1970
4030011
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