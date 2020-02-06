Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-06T17:46+0300
https://ria.ru/20200206/1564363053.html
В Сургуте мужчину избили на глазах у сына-инвалида из-за парковки
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564362974_0:2:1915:1079_1036x0_80_0_0_7793ae2fb3492adb0b8d6298355005c3.jpg
РИА Новости

В Сургуте мужчину избили на глазах у сына-инвалида из-за парковки

17:25 06.02.2020 (обновлено: 17:46 06.02.2020)
7306
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Жителя Сургута избили после ссоры из-за парковочного места во дворе на глазах у сына, имеющего инвалидность, сообщил портал "360".
Инцидент попал в поле зрения камер видеонаблюдения.
Полиция
3 февраля, 16:00
Полицейские предотвратили массовую драку в Петербурге
На кадрах видно, как мужчина выходит с сыном из подъезда, после чего к нему обращается сосед. Затем они спускаются с лестницы, и сосед дважды бьет его в лицо, от чего мужчина падает, а оппонент начинает бить его ногами.
Пострадавший рассказал, что хотел отвезти сына в специальную школу, однако после инцидента ребенок не пошел туда и на несколько часов заперся в туалете. Родителям пришлось обратиться к психологу.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
30 января, 17:41
В Москве суд арестовал кассира, до смерти избившего покупателя
362535869
Обсудить 10
СургутПроисшествия
Популярные комментарии
Опросила? Не стали задерживать? Я не понимаю, в этой стране закон не одинаково действует по всей стране? Где-то за это задерживают, где-то нет. Что за бардак.
6 февраля, 17:40
Александр Наследников
5610013
Наглядная работа правового государства. Надо бы за такое лет на 10 с конфискацией авто и пожизненое лишение прав.
6 февраля, 17:56
Евгений Тараканов
5700012
Рекомендуем
Автомобили скорой медицинской помощи
В Ногинске пенсионер выжил после 14 выстрелов в голову
Производитель вертолетов из США показал уничтожение систем, похожих на С-400
Американская компания показала уничтожение систем, похожих на С-400
Президент РФ Владимир Путин
Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС
Ситуация на юго-востоке провинции Идлиб в Сирии
В МИД сообщили о гибели российских специалистов в Сирии
Наручники
Обвиняемым в госизмене россиянином оказался пенсионер из Владивостока
Айдар Акаев, старший сын первого президента Киргизии Аскара Акаева
В Москве умер сын экс-президента Киргизии, сообщили СМИ
Сортированный уголь на складе обогатительной фабрики
Польские госкомпании больше не будут закупать российский уголь
Доктор Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян
В Ухане умер врач, которому запретили рассказывать о коронавирусе
Одна из улиц старого города в Вильнюсе
Посольство оценило доклад литовских спецслужб о "российской угрозе"
Николай Макурин
"Зря заступился": жителю Брянской области грозит 15 лет за убийство
Покупка электроники и бытовой техники
Samsung объяснил блокировку "умных" телевизоров в России
Путин призвал убирать вузы-пустышки в РФ
Путин призвал закрыть "вузы-пустышки"
Модельер Жан-Поль Готье во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
Жан-Поль Готье объяснил "некрасивость" русских мужчин
Телеведущий Иван Ургант
Ургант объявил выговор автору шутки про "Роскосмос"
Строительство газопровода Северный поток-2
Стало ясно, как достроят "Северный поток — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:56Эксперт заявил о попытке возложить на СССР ответственность за Холокост
01:55Иран готов помочь решить разногласия Турции и Сирии в Идлибе
01:47Лавров: Россия и Мексика выступают за политический диалог в Венесуэле
01:43США одержимы идеей диктата в Латинской Америке, заявил Лавров
01:37Блок "Фрегат" с 34 спутниками OneWeb отделился от "Союза"
01:31Лавров: США скоро ответят по заявлению о недопустимости ядерной войны
01:27Число умерших от коронавируса в провинции Хубэй выросло до 618 человек
01:19Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против "Роснефти"
01:14Лавров: Москва заинтересована во взаимодействии в рамках ОПЕК+
01:06Лавров рассказал, как можно урегулировать кризис в Венесуэле
01:01Лавров рассказал о взаимодействии с Турцией по ситуации в Идлибе
00:53С "Байконура" запустили ракету "Союз" с британскими спутниками OneWeb
00:52Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью
00:43Лавров: у Москвы и Мехико неплохие перспективы для развития ВТС
00:39Нагиев ответил на слова о "некрасивых" мужчинах в России
00:38Лавров обсудил с главой МИД Мексики отмену виз
00:34В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми из Сирии
00:28Зрители комментируют игру Данилы Козловского в "Викингах"
00:22Путин и Лукашенко в пятницу проведут переговоры в Сочи
23:55Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Лента новостейМолния