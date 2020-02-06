В Сургуте мужчину избили на глазах у сына-инвалида из-за парковки

Инцидент попал в поле зрения камер видеонаблюдения.
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На кадрах видно, как мужчина выходит с сыном из подъезда, после чего к нему обращается сосед. Затем они спускаются с лестницы, и сосед дважды бьет его в лицо, от чего мужчина падает, а оппонент начинает бить его ногами.
Пострадавший рассказал, что хотел отвезти сына в специальную школу, однако после инцидента ребенок не пошел туда и на несколько часов заперся в туалете. Родителям пришлось обратиться к психологу.
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