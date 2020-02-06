Представители России и НАТО обсудили стратегическую стабильность

"Шестого февраля начальник генерального штаба ВС - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Герасимов встретился в Баку с Верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО генералом Уолтерсом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военачальники обменялись мнениями по вопросам стратегической стабильности, ситуации в кризисных регионах мира, а также обсудили шаги по военной линии для предотвращения инцидентов, вызванных военной деятельностью сторон.