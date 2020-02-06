Представители России и НАТО обсудили стратегическую стабильность

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов и главком вооруженных сил НАТО Тод Уолтерс обменялись мнениями о стратегической стабильности, ситуации в кризисных регионах, говорится в сообщении Минобороны России.
Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что переговоры начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и главнокомандующего Объединенными Вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Тода Уолтерса планируются в Баку, предположительно, 6-7 февраля. Позднее президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что в Баку пройдет очередная встреча военного руководства России и НАТО.
"Шестого февраля начальник генерального штаба ВС - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Герасимов встретился в Баку с Верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО генералом Уолтерсом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военачальники обменялись мнениями по вопросам стратегической стабильности, ситуации в кризисных регионах мира, а также обсудили шаги по военной линии для предотвращения инцидентов, вызванных военной деятельностью сторон.
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