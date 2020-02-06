Пресс-конференция о подходах России и ЕС к восстановлению Сирии

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19 февраля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет мультимедийная пресс-конференция на тему: "Восстановление Сирии: взгляд из России и ЕС".