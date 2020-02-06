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Пресс-конференция о подходах России и ЕС к восстановлению Сирии
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РИА Новости

Пресс-конференция о подходах России и ЕС к восстановлению Сирии

17:21 06.02.2020
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19 февраля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет мультимедийная пресс-конференция на тему: "Восстановление Сирии: взгляд из России и ЕС".
Участники:
- генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей КОРТУНОВ;
- директор программы по Ближнему Востоку и Северной Африке Международной кризисной группы (ICG) Йост ХИЛТЕРМАН;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол России Александр АКСЕНЕНОК;
- советник программы по Ближнему Востоку и Северной Африке Международной кризисной группы (ICG) Лор ФУШЕР;
- директор Центра проблем безопасности и развития факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир БАРТЕНЕВ;
- старший аналитик по Сирии Международной кризисной группы (ICG) Дарин ХАЛИФА.

Восстановление Сирии после конфликта является жизненно важным компонентом планов по превращению ее в стабильное, безопасное и мирное государство. Каковы возможности и перспективы взаимодействия между Россией и ЕС по этому вопросу? Какие программы реализуются официальным Дамаском? Как американские и европейские санкции влияют на этот процесс? Существует ли альтернатива проводимой политике? Каковы промежуточные результаты и будущее астанинского и женевского переговорных форматов? Каковы перспективы деятельности сирийского конституционного комитета? Как меняются позиции региональных и глобальных игроков в отношении сирийского урегулирования?
Также в рамках мероприятия состоится обсуждение нового доклада Международной кризисной группы "Пути решения европейской головоломки восстановления Сирии" и доклада РСМД "Примирить непримиримое: подходы России и Европы к восстановлению Сирии".

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