Пресс-конференция о подходах России и ЕС к восстановлению Сирии

Участники:
- генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей КОРТУНОВ;
- директор программы по Ближнему Востоку и Северной Африке Международной кризисной группы (ICG) Йост ХИЛТЕРМАН;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол России Александр АКСЕНЕНОК;
- советник программы по Ближнему Востоку и Северной Африке Международной кризисной группы (ICG) Лор ФУШЕР;
- директор Центра проблем безопасности и развития факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир БАРТЕНЕВ;
- старший аналитик по Сирии Международной кризисной группы (ICG) Дарин ХАЛИФА.
Восстановление Сирии после конфликта является жизненно важным компонентом планов по превращению ее в стабильное, безопасное и мирное государство. Каковы возможности и перспективы взаимодействия между Россией и ЕС по этому вопросу? Какие программы реализуются официальным Дамаском? Как американские и европейские санкции влияют на этот процесс? Существует ли альтернатива проводимой политике? Каковы промежуточные результаты и будущее астанинского и женевского переговорных форматов? Каковы перспективы деятельности сирийского конституционного комитета? Как меняются позиции региональных и глобальных игроков в отношении сирийского урегулирования?
Также в рамках мероприятия состоится обсуждение нового доклада Международной кризисной группы "Пути решения европейской головоломки восстановления Сирии" и доклада РСМД "Примирить непримиримое: подходы России и Европы к восстановлению Сирии".
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей КОРТУНОВ;
- директор программы по Ближнему Востоку и Северной Африке Международной кризисной группы (ICG) Йост ХИЛТЕРМАН;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол России Александр АКСЕНЕНОК;
- советник программы по Ближнему Востоку и Северной Африке Международной кризисной группы (ICG) Лор ФУШЕР;
- директор Центра проблем безопасности и развития факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир БАРТЕНЕВ;
- старший аналитик по Сирии Международной кризисной группы (ICG) Дарин ХАЛИФА.
Восстановление Сирии после конфликта является жизненно важным компонентом планов по превращению ее в стабильное, безопасное и мирное государство. Каковы возможности и перспективы взаимодействия между Россией и ЕС по этому вопросу? Какие программы реализуются официальным Дамаском? Как американские и европейские санкции влияют на этот процесс? Существует ли альтернатива проводимой политике? Каковы промежуточные результаты и будущее астанинского и женевского переговорных форматов? Каковы перспективы деятельности сирийского конституционного комитета? Как меняются позиции региональных и глобальных игроков в отношении сирийского урегулирования?
Также в рамках мероприятия состоится обсуждение нового доклада Международной кризисной группы "Пути решения европейской головоломки восстановления Сирии" и доклада РСМД "Примирить непримиримое: подходы России и Европы к восстановлению Сирии".
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/