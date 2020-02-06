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Угрожавшая Зеленскому волонтер заявила, что он был на ее допросе
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РИА Новости

Угрожавшая Зеленскому волонтер заявила, что он был на ее допросе

17:21 06.02.2020
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© аккаунт Марусі Звіробій в Facebook Маруся Зверобой
 Маруся Зверобой
© аккаунт Марусі Звіробій в Facebook
КИЕВ, 6 фев – РИА Новости. Волонтер Маруся Зверобой заявила, что президент Украины Владимир Зеленский присутствовал на ее допросе в рамках дела об угрозах главе государства.
После визита Зеленского в Донбасс депутат Верховной рады от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" София Федина и волонтер Маруся Зверобой записали видеообращение к главе государства, в котором говорили о том, что он может погибнуть в Донбассе, когда "там случайно может разорваться граната". В связи с этим роликом украинские правоохранители завели уголовное дело.

"У нас Зеленский был на допросе, сказал, что он нас с Фединой не знает, но испугался, поэтому считает, что все, что было в стриме, для него угрозы", - цитирует Зверобой агентство УНН.

Адвокат Зверобой Андрей Писаренко сообщил, что волонтер стала подозреваемой по делу, которое возбудили после видеообращения. "Да (сообщили о подозрении – ред.). Сегодня, кроме вручения уведомления о подозрении, был допрос, состоялось вручение ходатайства об избрании меры пресечения. Следователь попросил меру пресечения в виде личного обязательства", - цитирует агентство слова Писаренко.
В ноябре 2019 года партия "Европейская солидарность" опубликовала запись в Facebook, в которой требовала закрыть уголовное дело, возбужденное из-за видеообращения Фединой. В партии считают, что оно "является преследованием за взгляды".
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Маруся ЗверобойСитуация на УкраинеЕвропейская солидарностьДонбассВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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