Угрожавшая Зеленскому волонтер заявила, что он был на ее допросе

КИЕВ, 6 фев – РИА Новости. Волонтер Маруся Зверобой заявила, что президент Украины Владимир Зеленский присутствовал на ее допросе в рамках дела об угрозах главе государства.
После визита Зеленского в Донбасс депутат Верховной рады от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" София Федина и волонтер Маруся Зверобой записали видеообращение к главе государства, в котором говорили о том, что он может погибнуть в Донбассе, когда "там случайно может разорваться граната". В связи с этим роликом украинские правоохранители завели уголовное дело.
"У нас Зеленский был на допросе, сказал, что он нас с Фединой не знает, но испугался, поэтому считает, что все, что было в стриме, для него угрозы", - цитирует Зверобой агентство УНН.
Адвокат Зверобой Андрей Писаренко сообщил, что волонтер стала подозреваемой по делу, которое возбудили после видеообращения. "Да (сообщили о подозрении – ред.). Сегодня, кроме вручения уведомления о подозрении, был допрос, состоялось вручение ходатайства об избрании меры пресечения. Следователь попросил меру пресечения в виде личного обязательства", - цитирует агентство слова Писаренко.
В ноябре 2019 года партия "Европейская солидарность" опубликовала запись в Facebook, в которой требовала закрыть уголовное дело, возбужденное из-за видеообращения Фединой. В партии считают, что оно "является преследованием за взгляды".